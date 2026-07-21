Kingdom Hearts aura droit à une belle mise en avant lors du D23, rendez-vous annuel consacré aux licences Disney, à l’occasion du 25e anniversaire de la saga. Les fans les plus optimistes, voire naïfs, y voient surtout l’occasion de découvrir enfin le premier monde Disney de Kingdom Hearts 4. S’il faudra attendre le 16 août à 1h30 du matin, heure française, pour en avoir le cœur net, la licence fait déjà les gros titres depuis quelques heures. En cause, une cinématique d’introduction de Kingdom Hearts Missing-Link, le jeu mobile censé faire le lien avec le quatrième épisode avant son annulation en mai 2025, a leaké. Fidèle à la tradition de la série et aux intentions de son créateur, elle soulève surtout davantage de questions qu’elle ne donne de réponses ou d’indices.

La cinématique d'introduction de KH Missing Link a leaké

Visiblement authentique selon plusieurs joueurs et créateurs ayant eu accès au jeu, bien que rien ne soit confirmé, cette cinématique d’ouverture met en scène une escouade de porteurs de Keyblade vêtus de combinaisons d’astronautes et équipés de propulseurs. Tous affrontent un Darkside avant de se retrouver au milieu de Quadratum, la ville au cœur de Kingdom Hearts 4. Dit comme ça, la fuite a tout d’un leak bricolé un dimanche après-midi avec de l’IA, mais l’inverse aurait été tout aussi vrai si Kingdom Hearts avait été présenté comme tel à l’époque : un canard mage qui affronte Sephiroth aux côtés d’un adolescent aux baskets démesurées. L’univers Kingdom Hearts s’est toujours distingué par son excentricité et ce point d’honneur que Square Enix met à laisser Nomura faire ce que bon lui semble, en attestent les relents de feu FF Versus aperçus dans les premières bandes-annonces de Kingdom Hearts 4.

On retrouve en tout cas plusieurs personnages familiers, notamment Brain et Sigurd, ce dernier semblant étroitement lié aux enjeux de KH4. Rien de foncièrement surprenant, Tetsuya Nomura avait lui-même expliqué que KH Missing-Link servirait de passerelle scénaristique vers Kingdom Hearts 4. Il n’est donc pas étonnant de voir des visages aperçus dans les deux bandes-annonces du quatrième épisode dans ce leak. La question reste toutefois de savoir si, et comment, Tetsuya Nomura intégrera ce pan scénaristique dans le prochain volet numéroté de la licence. Fidèles à leurs habitudes, eux aussi, les joueurs sont déjà en train de disséquer chaque image à la recherche du moindre indice, symbole ou dialogue capable d’alimenter leurs théories habituelles.

Qu'est-ce que ça veut dire pour Kingdom Hearts 4 ?

Pour l’instant, la principale théorie concerne cette escouade de porteurs de Keyblade en combinaisons futuristes, dont le design rappelle davantage des astronautes ou des plongeurs en eaux profondes que les traditionnelles armures chevaleresques aperçues dans les épisodes précédents, Birth by Sleep en tête. Pour certains fans, il pourrait donc s’agir d’une évolution des « Keyblade Armor », ces armures permettant de traverser les Entrechemins, ces routes imprégnées de ténèbres reliant les différents mondes. L’hypothèse tient d’autant plus la route que Kingdom Hearts Missing Link devait justement raconter les premières expéditions menées depuis Scala ad Caelum vers le Plan Astral, largement inexploré dans la chronologie de la saga. En d’autres termes, les personnages de ce présumé leak pourraient être les tout premiers explorateurs de cet univers parallèle.

La mise en scène de cette vidéo rappelle également les célèbres moments du Palier de l'Éveil, qui accompagne plusieurs moments clés de Sora et Roxas. A la différence que les personnages, cette fois, ne tombent pas mais y plongent volontairement, reliés par un câble, comme lors d’une mission d’exploration, ce qui va, là encore, dans le sens d’une expédition. Puis vient la scène à Quadratum, qui fait le lien direct avec Kingdom Hearts 4. C’est en effet cette ville moderne qui est à l’honneur des quelques bandes-annonces et images du jeu.

Les fans théorisent que c’était bien la destination finale des explorateurs, y voyant une confirmation que ce monde est intimement lié au Plan Astral. De là à ce que Sora soit en réalité originaire de cette ville… Il faudra malheureusement s’armer de patience avant de découvrir la direction vers laquelle Tetsuya Nomura emmènera le lore de Kingdom Hearts. Le jeu est toujours sans date de sortie, mais est prévu sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

Source : X