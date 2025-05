Ce n’est pas tous les jours facile d’être fan de Kingdom Hearts. En 2022, Square Enix annonçait en grande pompe deux nouveaux projets à l’occasion des vingt ans de la franchise : Kingdom Hearts Missing-Link, un jeu mobile, et Kingdom Hearts 4. Malheureusement, trois ans plus tard, tous deux sont encore aux abonnés absents. C’est d’autant plus étonnant dans le cas de Missing-Link que le titre était initialement attendu pour 2024, avant d’être finalement reporté par l’éditeur. Et aujourd’hui, nous avons peut-être une idée de la raison.

Un gros line-up en prévision pour Kingdom Hearts Missing-Link ?

En effet, si l’on en croit les informations partagées par le youtubeur TheGamersJoint, il se pourrait que le jeu mobile soit en réalité bien plus riche qu’on ne pouvait l’imaginer. Comment ? Grâce à la présence de plus de vingt mondes Disney dans l’aventure dans Kingdom Hearts Missing Link. C’est en tout cas ce que suggèrent des données récupérées par des dataminers dans les fichiers du jeu, extraits de la dernière build datant de mai 2024. Bien sûr, en l’état, on ignore encore cependant quels sont les mondes concernés, et surtout de quelle manière ils apparaîtront au sein de l’expérience.

Le youtubeur, spécialisé dans tout ce qui touche à Kingdom Hearts, sous-entend néanmoins que cela pourrait être bien plus que de simples arènes de combat thématiques. Il évoque également la possibilité que tous ne soient pas forcément disponibles au lancement du jeu, certains pouvant arriver a posteriori via de futures mises à jour. Et si tout cela s’avère, on comprend alors un peu mieux pourquoi le jeu a pu prendre du retard. Car en proposant plus de vingt mondes Disney, Missing-Link aurait tout simplement l’un des plus gros line-ups de la franchise.

© Square Enix

Un jeu mobile et tout ce qui va avec

Sur une note un peu moins réjouissante, TheGamersJoint en profite par ailleurs pour confirmer que des microtransactions devraient être de la partie dans Kingdom Hearts Missing Link. Cela étant, on ne peut pas vraiment dire qu’il s’agit d’une surprise de la part d’un jeu mobile. Car rappelons-le, Missing-Link, qui fera suite à Kingdom Hearts Union χ[Cross], sortira exclusivement sur iOS et Android. Reste maintenant à découvrir quand précisément, le jeu n’ayant plus vraiment donné signe de vie depuis sa dernière bêta organisée en mai 2024. Sauf pour annoncer son report à une date indéterminée, bien sûr.

