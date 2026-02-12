Vous attendez des nouvelles de la licence Kingdom Hearts ? Square Enix préparerait justement une collaboration inattendue, d'après des informations qui ont leaké tout récemment.

Alors que les fans attendent de pied ferme des nouvelles d'un certain Kingdom Hearts 4 officialisé en avril 2022, il semblerait que Square Enix ait quelque chose d'autre sur le feu. D'après une information relayée par le compte d'un informateur sur X, l'éditeur japonais préparerait une collaboration pour le moins inattendue. Finalement, c'est peut-être en lançant un autre jeu qu'on aura des nouvelles de la licence.

Une collaboration pour le moins inattendue pour Kingdom Hearts

Si les actualités récentes se font rares (notez l'euphémisme) concernant la suite de la célèbre licence de Square Enix, voilà donc peut-être de quoi rassasier la communauté. Un compte X généralement bien informé a publié dans la nuit du 12 février un message qui pourrait annoncer une collaboration à venir avec un autre géant du jeu vidéo : « Une collaboration Kingdom Hearts X Fortnite est en développement et sortira dans les prochains mois ! ». Le message est d'ailleurs illustré d'une image de Sora, sans lien direct avec la collaboration.

Si plusieurs milliers de joueurs donnent du crédit à cette fuite concernant Kingdom Hearts, c'est parce qu'elle ne vient pas de nulle part. Le compte AdiraFNInfo est spécialisé depuis des années dans le datamining sur Fortnite. Il lui arrive assez souvent de communiquer des informations au sujet des prochaines mises à jour du battle royale d'Epic Games. Et il n'est pas rare de le voir viser juste.

© Square Enix et Disney.

Fortnite, le repaire de toutes les licences cultes

Ce n'est pas non plus la première fois qu'une telle rumeur fait surface sur les réseaux sociaux. On a déjà pu lire à plusieurs reprises des messages annonçant que Kingdom Hearts ferait son arrivée dans Fortnite. Seulement, ça ne s'est jamais concrétisé. Cependant, le battle royale d'Epic Games accélère encore davantage les collaborations ces dernières années, avec plusieurs licences gigantesques. Les Simpsons, South Park, et même The Office tout récemment.

Ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes. Rien n'a été officialisé ni par Square Enix, ni par Epic Games. On ignore également quels personnages de Kingdom Hearts pourraient être concernés, ni même si Disney a validé quoi que ce soit. Mais qui sait, peut-être que 2026 sera l'année où on pourra voir Dwight de The Office et Kenny de South Park mettre des patates à Sora et Dingo dans Fortnite.