Depuis 2024, les rumeurs n’ont cessé de gonfler autour d’un crossover entre Kingdom Hearts et Fortnite. L’idée est tout de suite devenue moins farfelue dès lors que Disney et Epic Games ont annoncé un partenariat à 1,5 milliard de dollars. Il aura donc fallu attendre, encore et encore, avant que la firme américaine ne mette un terme au déluge de leaks en tout genre. C’est officiel, Sora et sa troupe arrivent cette semaine dans Fortnite.

Kingdom Hearts débarque enfin dans Fortnite

La tête ébouriffée la plus souriante de Square Enix s’est ainsi dévoilée dans un premier teaser, Keyblade à la main. Impossible de ne pas remarquer que la traditionnelle chaîne en forme de Mickey accrochée à l’arme laisse ici sa place à un loot Llama pour mieux coller à l’univers Fortnite. Après plus de deux ans d’attente, le crossover entre Fortnite et Kingdom Hearts sera ainsi lancé cette semaine, entre le 14 et le 20 septembre 2026. Sora devrait cependant faire atterrir son vaisseau Gummie dans le free-to-play dès le 17 septembre, date à laquelle la grande mise à jour 42.20 du Chapitre 7 de la Saison 4 sera déployée. Mais pour l’instant, faute d’une date précise officielle, on en restera donc au conditionnel.

Une certitude en revanche, cette collaboration ne s’arrêtera pas à la venue du héros de Kingdom Hearts. Trois autres personnages emblématiques de la licence prêteront leurs tenues aux joueurs : Riku, Kairi et Roxas. Avec quatre personnages au compteur, la collaboration entre Kingdom Hearts et Fortnite s’annonce encore plus généreuse que ce que les rumeurs laissaient espérer. Il reste cependant encore beaucoup d’inconnues, comme la liste des emotes, objets ou skins dans des styles alternatifs, mais ce sera une information pour un autre jour.

8 millions de vues en quelques heures, l'engouement au rendez-vous

Pour l’heure, il faut se contenter du premier aperçu de Sora dans Fortnite, qui n’est d’ailleurs pas au goût de tout le monde. « Mais c’est qui ? Il ne lui ressemble pas » ou « On dirait Cloud en brun », sont quelques commentaires parmi tant d’autres de fans qui ont du mal avec le design de Sora dans Fortnite.

Mais l’officialisation de Kingdom Hearts dans le battle royale est majoritairement accueillie avec un enthousiasme débordant. 8,7 millions de vues rien que pour le post officiel sur Twitter, plus de 120 000 likes, des centaines de gifs de l’Organisation XIII qui danse et des commentaires comme « Il était vraiment temps ! » ou « Hâte que Sora tue tout le monde avec des flingues ». Comme quoi, l’engouement pour Kingdom Hearts ne faiblit pas.

Source : Epic