C'est finalement sur le point d'arriver, Kingdom Hearts devrait avoir droit à ses skins dans Fortnite. Cela fait déjà deux ans que des rumeurs courent à ce sujet. Mais, cette fois, un nouveau leak provenant directement d'Epic Games ne laisse plus de place au doute. Il ne manque plus que l'annonce concrète pour découvrir vraiment quelle forme cela prendra. Mais, déjà, voici ce que l'on sait sur ce crossover ainsi que l'événement durant lequel on a des chances d'en apprendre davantage.

Kingdom Hearts bientôt dans Fortnite ?

Un nouveau leak inattendu vient finalement confirmer le partenariat entre Square Enix et Epic Games. Ces derniers auraient effectivement laissé quelques indices sur l'arrivée imminente de Kingdom Hearts dans Rocket League. Des internautes auraient trouvé des éléments issus de la célèbre licence japonaise dans les fichiers du jeu. Ces mêmes éléments seraient aussi annonciateurs d'une collaboration pour Fortnite.

De fait, Epic Games prévoierait bien l'introduction de Kingdom Hearts dans Rocket League et, dans le même temps, dans Fortnite. Le leak permet déjà de savoir que des éléments cosmétiques pour votre profil (avatar, bannière…) et pour votre véhicule seront ajoutés au jeu de foot motorisé. En revanche, les dataminers n'ayant pas eu accès aux fichiers du Battle Royale, on ignore encore les détails de cette collaboration. Cela dit, tout cela est bon signe !

De bonnes chances d'avoir des nouvelles de KH au D23 ?

Si la collaboration avec Fortnite se précise, nous pourrions en avoir des nouvelles très prochainement. En effet, Square Enix a d'ores et déjà annoncé que Kingdom Hearts participerait à un événement très attendu chaque année : le D23. Cette grande convention autour des univers Disney pourrait être l'occasion de donner un aperçu de de Sora et ses compagnons dans le Battle Royale, mais aussi de voir d'autres jeux de la licence (notamment un certain KH4, espérons-le). Pour rappel, le D23 aura lieu en août :

Quand ? Du 14 au 16 août 2026.

Du 14 au 16 août 2026. Où ? Au parc Disneyland Resort d'Anaheim, en Californie (États-Unis).

Au parc Disneyland Resort d'Anaheim, en Californie (États-Unis). Comment suivre ? Via l'application D23 ou sur le compte Instagram @disneyd23 où les grandes annonces seront repartagées pendant la durée de la convention.