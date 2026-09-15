Après deux ans de rumeurs intensives, la collaboration entre Kingdom Hearts et Fortnite a été officialisée. L’engouement a été immédiat avec plus de 8 millions de vues rien que pour le post d’annonce sur X (anciennement Twitter) et quelque 124 000 likes dans la foulée. Et ce seulement avec un teaser. Si l’on savait qu’au moins quatre skins allaient débarquer dans le plus grand battle royale au monde, seule celle de Sora avait été dévoilée. Aujourd’hui, Epic Games et Square Enix sortent l’artillerie lourde.

Un premier trailer pour la collaboration entre Kingdom Hearts et Fortnite

« Ça faisait longtemps qu'on l'attendait », a simplement commenté Epic. La licence de Square Enix sera ainsi la prochaine saga de jeux vidéo à rejoindre le free-to-play dans le cadre du Chapitre 7 Saison 4 : Override, la saison actuelle qui fait la part belle au gaming. Les joueurs ont déjà vu débarquer des personnages emblématiques, dont Sonic, Shadow, Crash Bandicoot ou encore Megaman. Ils seront bientôt rejoints par Sora, Roxas, Kairi et Riku, qui seront effectivement les quatre héros de Kingdom Hearts à participer aux festivités, plus tard dans la semaine, toujours sans date précise. Comme à son habitude, Epic Games communiquera la date de leur arrivée ainsi que le contenu exact de cette collaboration un peu en amont de son déploiement.

Pour l’heure, il faut se contenter d’un aperçu très concret des skins du quatuor de Kingdom Hearts, de leur Keyblade et aussi des adversaires en tant que Sans-Coeurs assez terrifiants, avouons-le. « On a gagné, ça a l’air tellement bien », « Tous les clins d’oeil de cette vidéo m’ont hérissé les poils » sont autant de commentaires que l’on peut retrouver sous les posts officiels de l’annonce. Il faut admettre qu’Epic Games sait y faire pour rendre hommage aux licences qu’il inclut dans son jeu. On peut en effet retrouver dans la bande-annonce de nombreux clins d’oeil, comme 358/2 Days ou encore les jaquettes des jeux.