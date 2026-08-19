Cela faisait bien longtemps que les fans de Kingdom Hearts n’avaient pas été autant gâtés. Entre le Nintendo Direct de juin qui a confirmé l’arrivée de KH4 sur Nintendo Switch 2, puis la D23, qui a permis de découvrir le premier monde Disney (Coco), la date de sortie calée à la fin 2027, et de nouveaux extraits, notamment avec Riku, ainsi que Donald et Dingo jouables pour la première fois, Square Enix a clairement sorti le grand jeu cette année. C’était sans compter sur l’annonce d’une série Disney+, qui pourrait en partie compenser l’annulation de Missing-Link, le jeu mobile qui devait faire le lien entre le troisième épisode et Kingdom Hearts 4. Mais il reste un autre projet qui relève encore du fantasme pour beaucoup de fans : un film d’animation Disney officiel. Et un ponte du géant américain ne leur ferme pas entièrement la porte.

Un film d'animation Kingdom Hearts prochainement chez Disney ?

Peut-être qu’un jour Sora quittera les consoles et PC pour s’inviter au cinéma. L’idée aurait pu sembler encore folle il y a quelques années, et pourtant Disney vient de laisser une petite fenêtre ouverte, alors que l’entreprise annonçait fièrement que Kingdom Hearts était désormais l’une des neuf licences à 1 milliard de dollars de son catalogue. Interrogé par IGN sur la possibilité de voir un film Kingdom Hearts débarquer sur grand écran, Jared Bush, directeur exécutif côté création des studios d’animation Disney, n’a en effet pas entièrement fermé la porte. « Je suis toujours ravi d’entendre parler de ce qui passionne les gens. L’avenir s’annonce radieux avec de nouveaux projets à venir et différentes façons de les partager avec le reste du monde. Je dirais seulement que rien n’est impossible. » Pas de film à l’horizon dans l’immédiat, donc, mais Disney n’exclut visiblement pas cette possibilité.

Une série Disney+ d'animation annoncée

La sortie de Kingdom Hearts 4, prévue fin 2027, puis la diffusion de la série d’animation Disney+, également annoncée sur Disney Channel, et toujours dépourvue de date de sortie, pourraient notamment permettre à la firme de jauger l’intérêt du grand public et des plus jeunes. Et Square Enix ne laissera pas le projet entre les mains de n’importe qui. Grand gardien de la licence, Tetsuya Nomura sera directement impliqué dans cette série, qui racontera « une toute nouvelle histoire qui élargira l'univers de Kingdom Hearts tout en rendant hommage aux personnages qui ont conquis le cœur de millions de fans à travers le monde ».

Maintenant que Disney s’est enfin rendu compte du succès de Kingdom Hearts, et, comme toute entreprise, de sa rentabilité, il y a fort à parier que la firme américaine continuera de capitaliser sur la licence et de l’exploiter pendant de longues années. Reste maintenant à savoir comment et à quoi pourrait ressembler cette nouvelle ère de Kingdom Hearts.