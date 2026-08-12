Sortie de KH Collection [I~III] sur Nintendo Switch 2, seconde bande-annonce de KH4, promesses de nouvelles l’année prochaine par Tetsuya Nomura et, désormais, une conférence dédiée à la licence lors du D23… Il faut croire que le nom de Kingdom Hearts n’aura jamais autant circulé officiellement que cette année. De quoi forcément faire naître des espoirs, parfois peut-être un peu naïfs, chez les fans, alors que le grand rendez-vous annuel consacré aux univers Disney approche à grands pas. Officiellement, la conférence doit surtout revenir sur les 25 ans de la saga, en compagnie des développeurs et des comédiens anglais.

Certains espèrent malgré tout y découvrir les premiers mondes Disney de Kingdom Hearts 4 pour cette occasion. Rien ne laisse pourtant indiquer que le quatrième épisode donnera de ses nouvelles, mais les fans les plus assidus n’espéraient qu’une chose : pouvoir regarder la conférence depuis chez eux. Disney vient justement de confirmer que le fameux panel « Deep Dive into Kingdom Hearts » sera diffusé gratuitement en direct sur YouTube.

Quand regarder le prochain événement Kingdom Hearts gratuitement sur Youtube ?

Rendez-vous donc le 16 août à 1h30 du matin en France pour les plus motivés, ou en rediffusion après une longue nuit de sommeil. Celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre à Anaheim pourront donc malgré tout bien découvrir la conférence consacrée à Kingdom Hearts gratuitement depuis leur canapé ou leur lit. Officiellement, le rendez-vous promet de revenir sur les coulisses de la création de la série en réunissant enfin Haley Joel Osment et David Gallagher, les voix anglaises de Sora et Riku. Ils seront accompagnés de Nana Gadd (jeux Disney et Pixar), Tai Yasue, co-directeur de Kingdom Hearts 4 et Renée Johnson (directrice de voix pour Disney).

Mais avec Kingdom Hearts 4 dans toutes les têtes, difficile pour la communauté de croire que Disney et Square Enix vont simplement ressortir les vieux albums photos pour raconter comment Sora a forgé le pouvoir de l’amitié au fil de ses aventures. L’absence de Tetsuya Nomura laisse cependant présager qu’il n’y aura pas de surprise majeure. Mais la suite, à défaut d’être montrée, devrait tout de même être au moins évoquée, tout comme l’avenir de la saga. Et, forcément, après l’annonce surprise de Kingdom Hearts 4 sur Nintendo Switch 2 lors du Nintendo Direct, difficile d’éteindre complètement les espoirs des fans. Et si un nouveau monde Disney, une apparition de Riku ou simplement quelques secondes de gameplay supplémentaires se glissent au programme, comptez sur nous pour vous en informer.

Source : D23