Kingdom Hearts prépare son avenir et ses 25 ans en 2027 en annonçant sa présence à un événement d'envergure à ne pas manquer pour les fans.de la série et surtout d'une frange de son casting.

2027 marquera pour l'improbable mélange entre Final Fantasy et Disney qu'est Kingdom Hearts son 25ème anniversaire. Histoire de préparer cet événement charnière comme il se doit, cette licence forte de Square Enix née notamment de l'esprit de Tetsuya Nomura aura droit à une tribune particulière et plutôt à propos dans un petit mois. Sora et ses amis seront en effet présents à l'occasion du D23, la convention sobrement nommée : « l'Evènement Ultime des fans de Disney ». L'occasion de revenir sur la riche histoire de cet univers, et probablement de teaser un peu de son avenir.

Kingdom Hearts sera présent à l'événement Disney D23 en août 2026

D23 est pour rappel le fan-club officiel de Disney, qui tiendra une « convention ultime » du 14 au 16 août 2026 afin de rassembler les fans de la firme de Mickey. Personnages Disney oblige, Kingdom Hearts est un invité tout indiqué, d'autant que la franchise a des choses à raconter. Outre le fait qu'elle va fêter l'année prochaine ses 25 ans, elle va bientôt enfin accueillir un Kingdom Hearts 4 que les fans attendant depuis de longues années.

© Square Enix et Disney.

Quelles annonces attendre durant la convention D23 ?

La convention D23 de cette année a récemment partagé une première ébauche de son programme, qui proposera de nombreux rétrospectives. Tel serait le cas pour son mariage improbable avec Final Fantasy, comme l'indique le planning : « Rejoignez-nous le 16 août 2026 [à 1h30 du matin, heure de Paris ; NDLR] pour un voyage entre lumière et ténèbres alors que nous célébrons les 25 ans de Kingdom Hearts. Découvrez comment cette saga a réuni Disney, Pixar et Square Enix, grâce aux témoignages des créateurs, des voix des personnages et de tous ceux qui œuvrent en coulisses pour créer cette magie ».

Outre un panel dédié à Kingdom Hearts, on peut aussi s'attendre à l'occasion de la convention D23 à de grandes annonces comme :

Un premier aperçu du tant attendu Avengers Doomsday, voire de Secret Wars, entre autres nouvelles du MCU ;

D'autres films Disney pourraient en profiter pour se dévoiler ;

Des futures productions Star Wars, comme Starfighter avec Ryan Gosling dans le rôle principal.

© Disney

Du nouveau à attendre du côté de Kingdom Hearts 4 ?

En parlant de potentielles annonces de projets futurs à venir, revenons à nos moutons avec ce que les fans espèrent probablement voir le plus à l'occasion de cette convention : du nouveau à propos de Kingdom Hearts 4. En développement depuis plusieurs années sous Unreal Engine 5, cette suite très attendue a pour l'instant été très avare en informations.

Lors du grand Nintendo Direct de juin 2026, nous avons toutefois eu droit à un nouvel aperçu de son gameplay, qui a présenté un système de build. Mais le mystère reste entier quant à son histoire, aux univers Disney et aux références à Final Fantasy auxquelles on doit s'attendre pour Kingdom Hearts 4, qui ne dispose par ailleurs pas encore de date de sortie définitive sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Rendez-vous potentiellement dans un mois tout pile durant le D23 pour en apprendre davantage.

Source : D23.com