La nouvelle collection Kingdom Hearts réserve une mauvaise surprise aux joueuses et joueurs PS5 qui collectionnent les trophées Platine. La compilation ne vous en donnera pas autant que vous l'espériez.

Si vous êtes un chasseur de trophées, Kingdom Hearts Collection I-III ne sera pas la compilation rêvée pour vous. Alors que nous sommes déjà à l'avant-veille de la sortie, le nouveau bundle de la licence culte déçoit une partie des joueues et joueurs PS5. Et pour cause, elle ne comprendra pas tous les trophées Platine espérés, alors que la version PS4, elle, les a.

Kingdom Hearts Collection I-III aura-t-il tous les trophées Platine ?

C'est la grande question pour les chasseuses et chasseurs de trophées sur console PlayStation. Or, la mauvaise nouvelle vient de tomber : Kingdom Hearts Collection I-III, la compilation qui regroupe l'intégrale de la saga Dark Seeker, ne récompensera pas toutes vos parties à a même hauteur.

Les joueuses et joueurs PS5 viennent de découvrir que Kingdom Hearts Collection ne disposera que de trois listes de trophées pour l'ensemble de la compilation. Ces dernières concernent chacun plusieurs épisodes, sauf que chaque liste ne peut comporter qu'un seul trophée Platine. En somme, ça se présente ainsi :

LISTE Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMIX KH HD 2.8 Final Chapter Prologue Kingdom Hearts 3 + ReMind TROPHÉE PLATINE KH 1 KH 3D Dream Drop Distance KH 3

C'est une situation d'autant plus frustrante que les compilations PS4 ne limitaient pas à ce point le compte des Platine. En effet, elles permettent aussi d'en décrocher pour Kingdom Hearts II, Birth by Sleep et Re of Memories. Pour les complétistes qui aiment terminer les jeux à 100 %, c'est regrettable. Ils peuvent faire une croix sur la récompense ultime après des dizaines d'heures de jeu pour tout découvrir de la Collection I-III.

Listes trophées platine HD 1.5 + 2.5 ReMIX.

Sony a changé le fonctionnement des trophées PS5

Si cette nouvelle fait tant grincer des dents les fans qui attendent Kingdom Hearts Collection I-III, c'est parce que Sony a changé le système de trophées depuis le passage à l'ère PS5. C'est pourquoi les précédentes compilations PS4, elles, disposaient de Platine pour chaque épisode.

Désormais, il faut se contenter d'un seul trophée Platine PS5 par liste crée pour les différents jeux regroupés dans les compilations. Et Kingdom Hearts Collection I-III n'est pas le seul jeu concerné. Les récents bundle Tomb Raider sont confrontés au même problème.

La communauté a d'ailleurs fait savoir sa déception en ligne. Sur le réseau social Reddit, beaucoup d'internautes partagent leur déception. Par exemple, l'initiateur d'un fil de discussion trouve « ce système de launcher juste ridicule ». Un autre joueur hallucine un peu quand il dit « imagine un peu faire BBS pour la troisième fois et ne même pas avoir de platine pour ça, non merci ». Comme quoi, les trophées peuvent vraiment avoir une influence sur le fait que les fans se lancent dans la Kingdom Hearts Collection ou non.