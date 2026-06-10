En dépit de la grande mise en avant de Kingdom Hearts 4 au Nintendo Direct, un détail parmi les annonces choque les fans de la licence. La polémique éclate.

Contre toute attente, Square Enix aura donc choisi le Nintendo Direct du 9 juin plutôt que les conférences concurrentes ou celle du Summer Game Fest pour présenter Kingdom Hearts 4. Une belle surprise qui s'est accompagnée d'une autre belle nouvelle pour les fans de la licence. Sauf que ces derniers, malgré l'enthousiasme, découvrent une réalité qu'ils ne parviennent pas à accepter.

Les fans de Kingdom Hearts prennent la défense de l'artiste

Hier était un grand jour pour les fans du crossover entre Disney et Final Fantasy. Kingdom Hears 4 s'est enfin montré après 4 ans de silence quasi-total. Plus que cela, il s'est annoncé sur Nintendo Switch 2. Mais ce n'est pas la seule nouvelle tombée pendant le Nintendo Direct. La conférence a été l'occasion de dévoiler la sortie de The Kingdom Hearts Collection [I-III] sur la console de Big N, PS5, XBOX Series X|S et PC le 8 octobre prochain.

Sauf que le soufflé est vite retombé pour certains après cette annonce en particulier. De fait, des fans ont été saisis d'un sentiment d'horreur en découvrant l'artwork clé de cette compilation Kingdom Hears. Et pour cause, ils se sont aperçus que l'intelligence artificielle générative a été utilisée pour retravailler une œuvre de Tetsuya Nomura, l'artiste phare de la saga ou encore de Final Fantasy.

Avoir recours à l'IA sur un ARTWORK DE KINGDOM HEARTS est un manque de respect ultime envers Nomura. Ou, si c'est lui qui l'a utilisé, alors c'est un manque de respect ultime envers son nom et sa carrière.

Donc en gros, Nomura a réalisé une œuvre, puis Square est passé derrière, a ajouté de l'IA à son travail, n'a pas communiqué à ce sujet et a considéré que c'était terminé ? Vous ne détestez pas suffisamment ces gens.

Voilà une nouvelle preuve, s'il en fallait, que le public n'est pas favorable à l'utilisation de l'IA générative dans le jeu vidéo, quelle qu'elle soit. Les polémiques à ce sujet s'enchaînent depuis plusieurs mois, de Crimson Desert à Clair Obscur Expedition 33, jusqu'à Tomb Raider ces derniers jours. Même si ici ce n'est “qu'une” image de couverture, ça ne passe pas pour les fans de Kingdom Hearts. En même temps, il faut rappeler combien le style de Nomura est apprécié. Le voir ainsi traité est visiblement le comble pour beaucoup de joueurs.