Licenciements chez Xbox, abandon du physique chez PlayStation, utilisation de l’IA chez les studios… En cette année 2026, les sujets soumis à polémique au sein de l’industrie ne manquent absolument pas. Et dans le lot, celui lié à l’utilisation de l’IA reste sans doute l’un des plus récurrents, en particulier du côté de chez Square Enix. Car avec une licence comme Dragon Quest, par exemple, l’éditeur japonais ne cache plus son attrait pour cette technologie, qui n’aurait en revanche pas été utilisée pour Kingdom Hearts selon ses dires.

Square Enix réagit à la polémique de l’IA pour Kingdom Hearts

Au détour d’un récent communiqué auprès de nos confrères de chez GameSpot, Square Enix a en effet souhaité revenir sur la vive polémique qui a entouré l’annonce de Kingdom Hearts Collection [I-III] le mois dernier, au cours de laquelle les joueurs l’ont accusé d’avoir eu recours à de l’IA générative pour produire la jaquette du jeu. En cause notamment : la présence de nombreux détails plutôt étranges, tels qu’un doigt en trop sur l’une des mains de Donald ; des textures évoluant de façon bizarre ; ou encore des éléments manquants sur certains objets.

Mais aujourd’hui, Square Enix l’assure : « Ces assets ont été créés par notre équipe de développement sans recourir à de l’IA générative, et les problèmes sont dus à une erreur humaine. La qualité est extrêmement importante pour nous, et des assets mis à jour ont été implémentés lorsque cela s’avérait nécessaire ». En d’autres termes, si vous jetez désormais un œil aux ressources officielles de Kingdom Hearts Collection [I-III], vous devriez y trouver la version mise à jour de la jaquette, améliorée à partir des retours des fans.

Les fans restent divisés sur les explications de l’éditeur

Ce qui n’empêche pas, toutefois, à certains éléments étranges de perdurer. Car si le problème relevé sur les doigts de Donald a par exemple été corrigé, d’autres, comme celui des chaînes de la ceinture de Sora ou encore l’absence de certains détails sur la semelle de ses chaussures, semblent être toujours présents. De quoi pousser certains fans de Kingdom Hearts à continuer de marteler qu’il s’agissait « définitivement d’IA », même si certains semblent enclins à laisser le bénéfice du doute à Square Enix sur la question.

« Vu l’omniprésence de l’IA, j’imagine que la moindre erreur, même si elle est humaine, est immédiatement accusée d’être due à l’IA », a par exemple déclaré un internaute sur X. « Je veux dire, j’ai déjà vu des artistes donner trop de doigts par inadvertance à des personnages lorsqu’ils serraient le poing, bien avant que l’IA générative n’existe », assure un autre. « L’image ressemble toujours à de l’IA. Parce que franchement, l’IA ne peut pas reproduire le style de Nomura », déclare cependant un troisième de son côté. Gageons que chacun aura son avis sur la question.

Source : GameSpot