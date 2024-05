La franchise Kingdom Hearts s'apprête à faire une belle annonce. Cela devrait faire plaisir à de nombreux joueurs et joueuses. On vous explique tout !

La saga Kingdom Hearts est toujours aussi populaire. Avec son mix des univers Final Fantasy et Disney, elle a su se faire une place de choix dans le cœur des joueurs adeptes des jeux orientés action-RPG. Ce n'est donc pas étonnant que ceux-ci attendent avec impatience le 4e opus principal de la franchise.

Toutefois, il leur faudra encore patienter un peu avant d'en voir de nouvelles images. Dans l'immédiat, c'est une autre nouvelle qui devrait ravir un public bien spécifique. La page YouTube de Square Enix nous indique effectivement que quelque chose se prépare pour très bientôt.

Kingdom Hearts accessible a encore plus de joueurs

Ce sont les PCistes qui vont être contents ! La franchise KH, jusqu'à présent exclusive au catalogue de l'Epic Games Store, s'apprête à intégrer celui de Steam. Cela veut dire que plus de joueurs encore vont pouvoir se plonger dans l'aventure de Sora, le porteur de la Keyblade, et ses compagnons. Plus encore, vous allez pouvoir y jouer en mode nomade grâce au Steam Deck, la console portable de Valve.

Une vidéo d'annonce n'attend qu'à être diffusée ce mardi 21 mai, à 18 heures. Avant de découvrir un montage certainement épiques des différents opus, on peut déjà en apprendre davantage grâce à la description. Ainsi, on sait déjà que la collection KH rejoindra le catalogue de Steam le 13 juin 2024. Enfin, une dizaine de jeux est concernée.

Liste des jeux compris dans la Xenohart saga

Square Enix indique que la saga du “Chercheurs des Ténèbres”, aussi appelée “Xenohart Saga”, intègrera pour la première fois la plateforme Steam. Cela comprend les jeux allant « du Kingdom Hearts original au Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC), acclamé par la critique, offrant ainsi 10 expériences magiques ».

Nous découvrirons le détail exact des jeux cet après-midi. Mais, nous avons d'ores-et-déjà une idée précise de ceux que cette sélection inclut :