À défaut d’avoir des informations concrètes, les fans de Kingdom Hearts 4 se raccrochent à ce qu’ils peuvent et pensent avoir découvert un indice sur l’un des futurs univers du jeu.

Pour les fans de Kingdom Hearts, l’attente commence assurément à se faire longue. En effet, Square Enix a beau en avoir partagé quelques images inédites peu avant l’été, c’est toujours sans nouvelles concrètes de Kingdom Hearts 4, dont le développement suit tranquillement son cours, que nous nous trouvons actuellement. Et tandis que tous les espoirs se tournent désormais vers les Game Awards le mois prochain, les fans pensent d’ores et déjà avoir découvert un indice sur l’un des potentiels nouveaux mondes de ce futur opus.

Un nouvel indice sur Kingdom Hearts 4 découvert ?

En effet, afin de célébrer Halloween comme il se doit, Tetsuya Nomura a décidé de partager une nouvelle création sur ses réseaux sociaux, qui met en scène Sora, Donald et Goofy aux couleurs de l’événement. Visiblement inspiré du monde de L’Étrange Noël de Monsieur Jack, que les fans de Kingdom Hearts ne connaissent que trop bien, le dessin du réalisateur de Kingdom Hearts 4 pourrait toutefois cacher un indice extrêmement intéressant. Et pour le débusquer, c’est plus précisément du côté de la Keyblade qu’il faut se tourner.

Car comme ont pu le souligner certains, il apparaît que l’épée de Sora se présente sous une forme qui n’avait jusqu’à présent jamais été vue dans Kingdom Hearts. Une forme qui, en y regardant de plus près, semble étrangement faire référence à Sparky, chien de Victor Frankenstein dans le film d’animation Frankenweenie sorti en 2012. Se pourrait-il, donc, que cela soit un moyen pour Nomura de teaser l’arrivée du film de Tim Burton comme l’un des nouveaux mondes de Kingdom Hearts 4 ? Ceci est loin d’être impossible.

Après tout, les précédents opus nous l’ont prouvé, le réalisateur semble avoir un goût certain pour le travail de Tim Burton, qui pourrait donc être amené à prendre une place encore plus importante dans cette suite. Bien sûr, précisons toutefois qu’il ne s’agit-là que d’une simple théorie, Square Enix n’ayant pas encore dévoilé la moindre information à ce sujet pour Kingdom Hearts 4. Et même si des fuites semblent d’ores et déjà avoir eu lieu, le mieux reste naturellement d’attendre une prise de parole officielle de la part du studio. Même si, on en convient, l’attente est longue.

Source : Tetsuya Nomura