Ah la soirée des Game Awards ! Ses world premieres, les apparitions sauvages d’Hideo Kojima et des Muppets, ses récompenses prestigieuses… et bien sûr son lot de désillusions. Chaque année c’est la même histoire : à l’approche de la cérémonie, les rumeurs et spéculations affluent de toutes parts, quitte à laisser le rationnel au placard le temps d’une semaine.Et si une communauté aime particulièrement se bercer d'illusions, c’est bien celle de Kingdom Hearts. Chaque anniversaire, chaque événement est vu comme l’occasion idéale pour qu’enfin Kingdom Hearts 4 se montre. Et à chaque fois il n’est jamais là. Mais si cette fois c’était la bonne ? Explications.

Bientôt des nouvelles de Kingdom Hearts 4 ?

« Le jeu avance lui aussi comme prévu dans notre calendrier, donc restez à l’écoute pour de nouvelles informations. », avait simplement commenté Tetsuya Nomura, le producteur de la saga au sujet de Kingdom Hearts 4 plus tôt cette année. Mais est-ce que ça avance suffisamment pour enfin se remontrer bientôt et nous rappeler que oui, il n’est pas un simple mirage mais une réalité lors des Game Awards 2025 ? La communauté en est persuadée. À quelques heures de l’événement, le site officiel du jeu a en effet été mis à jour pour enlever toute mention de Missing Link, le jeu mobile censé faire le lien avec l’histoire de Kingdom Hearts 4 et qui, finalement, a été annulé.

Le sentiment s’est intensifié après la découverte du début du tournage pour les acteurs, notamment Naminé qui aurait commencé à enregistrer ses lignes de dialogue… ou un trailer de Kingdom Hearts 4 ? Et voilà on est pris dedans aussi, on a envie d’y croire, mais on est aussi ceux qui vous rappellent à la réalité. Ce n’est que pure spéculation de la communauté, là où il n’y en avait pas suite à un simple concours de circonstances. Demandez aux fans de Half Life et d'Hollow Knight.

Le site de Kingdom Hearts 4 mis à jour avant les Game Awards 2025.

D'autres grandes annonces Square Enix ?

On vous laisse donc croiser les doigts, allumer vos cierges ou faire tout ce que vous voulez, mais prudence. Ça risque encore d’être une désillusion. Dans l’actualité Square Enix, l’éditeur préparerait au moins deux annonces autour de Final Fantasy. Les regards sont naturellement braqués sur FF7 Remake 3, dont on nous avait promis des nouvelles d’ici la fin de cette année, et le fameux FF9 Remake dont l’existence se fait plus incertaine. Mais la découverte de ces deux vidéos privées ne semble pas liée à Kingdom Hearts 4.

