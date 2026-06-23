Tetsuya Nomura, le créateur de Kingdom Hearts 4, a récemment confié tout son amour pour la licence et que de belles surprises attendent les fans dans ce nouvel épisode.

Ces dernières semaines, Famitsu a fêté son 40ème anniversaire, et à cette occasion, a publié des interviews de grands noms du jeu vidéo japonais. Nous en avons partagé quelques-unes, comme celle de Tetsuya Nomura à propos de FF7 Remake en attendant la sortie de FF7 Revelation. Mais il avait également un témoignage émouvant à propos d'une licence chère à son cœur en attendant justement un Kingdom Hearts 4 qui a récemment enfin redonné des nouvelles, quatre longues années après sa première annonce.

Le papa de Kingdom Hearts 4 a mis du cœur à l'ouvrage de sa vie

Interrogé par Famitsu sur sa série la plus marquante, Tetsuya Nomura a sans hésité cité Kingdom Hearts, en déclarant qu'elle est devenue « l'œuvre de sa vie ». Ce qui est assez révélateur compte tenu de son implication dans Final Fantasy VII. Nomura a également confié qu'il n'avait jamais imaginé que cela deviendrait un si « long voyage ». Et pour cause, le premier épisode date de 2002, et que Kingdom Hearts 4 pourrait vraisemblablement sortir courant 2027, marquant ainsi le 25ème anniversaire de la saga mélangeant Final Fantasy et Disney.

Nomura est également revenu sur son expérience avec la série, soulignant que nombre des idées qu'il avait échangé avec Disney ont pris forme au fil du temps, donnant naissance à un « monde de rêves et de magie ». Alors que Kingdom Hearts 4 est de nouveau d'actualité, Nomura a également indiqué qu'il a encore des projets en cours et que ce quatrième opus explorera de nouvelles pistes que les fans pourront découvrir.

Quant auxdites nouveautés à venir, il est difficile pour l'instant de faire des suppositions, mais nous avons déjà pu découvrir le nouveau système de Build en action et avoir eu un aperçu des univers Disney qu'on pourrait explorer dans cette suite. Sachant que Nomura avait précédemment déclaré que Kingdom Hearts 4 préparait la fin du voyage de Sora, il est réjouissant de constater son enthousiasme pour sa prochaine aventure.

Source : Famitsu