A chaque événement majeur, c’est le même rituel pour la communauté. À l’image de Hollow Knight Silksong en son temps, être fan de Kingdom Hearts implique une certaine dose de résilience. Trois ans après son annonce, le quatrième épisode se distingue constamment par son absence, alors même que les joueurs devront définitivement faire une croix sur KH Missing Link, l’épisode mobile qui était censé assurer la transition vers ce nouveau chapitre de l’histoire de la licence. Kingdom Hearts 4 semble ainsi bien parti pour continuer à jouer les timides, d’autant plus que Square Enix a d’abord enclenché sa machine de communication autour de FF7 Remake 3. Qu’à cela ne tienne, l’éditeur japonais a trouvé un moyen de faire patienter celles et ceux qui n’ont pas eu leur dose de Kingdom Hearts depuis un certain temps, tout comme les nouveaux venus qui n’auraient pas encore eu le plaisir de découvrir la série.

Kingdom Hearts 4 revient et ma arrive sur Nintendo Switch 2

Si vous lisez assidûment nos colonnes, feignez la surprise. Il y a quelques semaines, une rumeur d’une source parfois fiable, parfois moins, avait fait beaucoup de bruit auprès des joueurs Nintendo comme des fans de Kingdom Hearts. Il se murmurait en effet que Square Enix préparait des versions natives Nintendo Switch 2 de l’intégralité de la saga. Jusqu’à présent, la licence était bien disponible sur la première console hybride, mais uniquement via le cloud gaming, sans portage natif donc. Une version loin de faire l’unanimité, entre une portabilité réduite à peau de chagrin et des problèmes de sauvegarde que l’éditeur n’a jamais réellement corrigés. Elles laisseront désormais place à un portage Nintendo Switch 2 en bonne et due forme de Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, permettant enfin de profiter de l’ensemble de la saga directement depuis sa console.

Ceux qui possèdent déjà la version Cloud pourront transférer leur sauvegarde lors de la sortie de la compilation le 8 octobre 2026. Une démo gratuite de Kingdom Hearts 3 sera disponible sur l'e-Shop plus tard dans la journée. Mais la grande surprise, c'est l'annonce de Kingdom Hearts 4 sur Nintendo Switch 2. Après des années d'attente, le quatrième s'est enfin montré avec des images inédites lors de ce Nintendo Direct.