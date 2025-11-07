En dépit de la défiance dont elle fait encore l’objet dans l’industrie, l’IA devrait prendre une part de plus en plus importante dans les activités de Square Enix d’ici la fin d’année 2027.

Ces dernières années, la question de l’IA générative dans le monde du jeu vidéo s’est retrouvée au cœur de nombreux débats. Tandis que certains éditeurs souhaitent autant que possible s’y opposer, à l’instar de Take-Two Interactive par exemple, d’autres, au contraire, estiment qu’il s’agit d’une technologie à embrasser. C’est notamment le cas d’Electronic Arts et de Krafton... Et désormais de Square Enix, comme il vient tout juste de l’annoncer. De quoi impacter le développement des futurs Final Fantasy et autres Kingdom Hearts 4 ? On dirait bien.

Square Enix veut embrasser l’IA d’ici 2027

À l’occasion de son dernier bilan financier, Square Enix est en effet revenu sur ses plans à moyen terme pour la compagnie, qui prévoit donc « d’améliorer l’efficacité des processus de développement de jeux grâce aux technologies d’IA ». Pour ce faire, une équipe de recherche composée d’une dizaine de personnes, qui mêle des chercheurs du laboratoire de Matsuo-Iwasawa de l’université de Tokyo à des ingénieurs de Square Enix, a ainsi été constituée en vue d’obtenir des premiers résultats d’ici 2027.

Le but de cette opération, assure le créateur de Kingdom Hearts 4, est « d’automatiser 70% des tâches d’assurance qualité et de débogage d’ici la fin d’année 2027 ». Grâce à cela, Square Enix estime ainsi qu’il sera possible « d’améliorer l’efficacité des opérations d’assurance qualité », et donc « d’établir un avantage concurrentiel dans le développement de jeux ». Ceci explique d’ailleurs pourquoi l’éditeur prévoit de « poursuivre la promotion d’initiatives visant à améliorer la productivité grâce à l’utilisation de l’IA » d’ici la fin de l’année fiscale en cours, à savoir mars 2026.

Autant dire qu’avec de tels projets, Square Enix risque de relancer bien des débats au sein de l’industrie. Car les tâches d’assurance qualité ont beau être qualifiées de fastidieuses et répétitives en règle générale, rien ne vaut pourtant le regard avisé d’un œil humain pour détecter les potentiels problèmes. D’autant plus qu’en faisant le choix d’automatiser à hauteur de 70% un tel processus, Square Enix risque irrémédiablement de priver de nombreux développeurs de leur emploi dans les années à venir.

©Square Enix

Des licenciements annoncés

Ironiquement, cette annonce fut d’ailleurs suivie, quelques heures plus tard, par celle d’une « restructuration fondamentale de l’organisation éditoriale à l’étranger », qui s’accompagnera par conséquent du licenciement d’un certain nombre d’employés dans « presque tous les domaines ». Pour l’heure, Square Enix n’a pas encore dévoilé le nombre exact de personnes touchées. On parlerait alors d’une centaine de personnes au minimum, près de 140 employés étant potentiellement concernés rien que chez Square Enix Londres. Affaire à suivre.

Sources : Square Enix, Video Games Chronicle