Si tous les yeux sont rivés sur Final Fantasy dernièrement, Square Enix a d’autres gros atouts dans sa manche, notamment Kingdom Hearts 4, le nouvel épisode d'une autre franchise extrêmement populaire chez nous, comme partout ailleurs. Sora continuera bel et bien son voyage à travers les différents univers Disney dans un opus inédit prochainement, sauf que depuis son annonce il y a de ça quelques années, les infos sont extrêmement minces, pour ne pas dire carrément inexistantes.

Les questions sont donc nombreuses et les théories se multiplient. Pour l’heure, on se demande encore où nous mèneront les nouvelles aventures de Sora et quels sont les personnages que l’on pourra retrouver dans ce Kingdom Hearts 4. Quelques héros ont déjà été confirmés en plus de Sora, évidemment, comme par exemple Donald ou encore Dingo et les mystérieux sbires de l’Organisation XIII, mais certains manquent encore à l’appel. On pense notamment à des personnages importants comme Riku, Terra ou encore Roxas et Ventus. Les fans se raccrochent à ce qu’ils peuvent pour monter toute sorte de théorie, mais une récente interview va venir doucher leurs espoirs, encore une mauvaise nouvelle.

Kingdom Hearts 4 se fait attendre

Jesse McCartney, l'auteur, chanteur et compositeur qui prête sa voix à Roxas et Ventus, s’est entretenu il y a peu avec le média Popverse et durant l’entretien, il a été interrogé sur son travail avec les deux personnages emblématiques de la licence, et plus globalement sur Kingdom Hearts.

McCartney se dit d’abord très fier de faire partie de cet univers, il revient notamment sur son travail sur Kingdom Hearts 3 qui lui a fait se rendre compte à quel point la licence était devenue gigantesque. Les fans sont légion et sont littéralement amoureux de KH, quelque chose que McCartney reconnaît comme étant assez impressionnant. Il déclare que s’il considérait au départ ses premiers jobs en tant que doubleur sur la franchise, comme de simples gagne-pain, les choses ont nettement changé depuis. « C’est tout simplement fou ce que c’est devenu, il y a maintenant des gens qui viennent à mes concerts et qui ne connaissent même pas ma musique. Ce sont juste des fans de Kingdom Hearts », s’amuse-t-il.

Une mauvaise nouvelle qui douche tous les espoirs

Mais là où les fans vont déchanter, c’est quand McCartney dit qu’il a adoré travailler sur KH 3 en tant que Roxas et qu'il espère que Square Enix refera un jeu Kingdom Hearts. Soit le monsieur sous-entend qu’il aimerait pouvoir revenir dans un jeu KH où l’un de ses personnages serait présent, soit il ne sait même pas que KH4 est en développement.

Dans les deux cas, ça confirme bien une chose pour le moment : il n’a pas été rappelé et donc, ni Roxas ni Ventus ne semblent être à l’affiche de Kingdom Hearts 4 pour le moment. Une triste nouvelle pour les fans de la première heure, mais rien n’est encore joué. Le doublage n'a peut être pas encore commencé ou alors quelques acteurs voix ont peut-être été changés, nous verrons. Il va falloir prendre son mal en patience pour en avoir le cœur net et attendre des nouvelles officielles de Square. Wait and see donc.