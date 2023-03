Annoncé en avril 2022 avec un joli trailer, Kingdom Hearts 4 est sans doute de ces projets qui se fera attendre longtemps. Les fans se raccrochent alors à ce qu'ils peuvent en émettant tout un tas de théories quant aux prochaines aventures de Sora, Donald et Dingo, faute de nouvelles informations. Un peu moins d’un an après son annonce, Square Enix vient malgré leur donner un petit biscuit et c’est un pur régal.

La première musique de Kingdom Hearts 4 enfin disponible

Des nouvelles de Kingdom Hearts 4 se font encore attendre. Depuis son annonce il y a presque un an, la suite du RPG emblématique se montre bien discrète. Tetsuya Nomura y était allé de quelques déclarations dans la foulée, mais rien qui n’apporte réellement d'informations inédites. On sait cependant que l’avenir de la licence a plus ou moins été chamboulé en octobre dernier à la suite d’un événement mystérieux. « Ça a déterminé la direction à suivre pour la licence », a lâché la tête pensant lors d’un concert devant des milliers de fans. Quoi ? Il faudra sans doute attendre quelques années pour le découvrir. En attendant, un joli cadeau vient d’être offert à celles et ceux qui apprécient la franchise.

Le vinyle collector célébrant le 20ème anniversaire de la licence est en effet arrivé entre les mains de plusieurs utilisateurs. En plus de contenir les morceaux les plus emblématiques de l’ensemble des jeux de la saga, ce coffret commémoratif inclut la toute première musique de Kingdom Hearts 4 intitulée « Reality in the Dark ». Un morceau qui accompagnait la première bande-annonce et qui est désormais disponible sans aucun dialogue ou bruitage. L’occasion de se délecter du travail de Yoko Shimomura qui met déjà les fans à genoux. Sur la Toile, le travail de la compositrice attitrée de la licence est déjà salué. « Si c’est représentatif de l'ensemble de l'OST de KH4, ce jeu pourrait bien avoir les meilleures musiques de la licence à ce jour », commente par exemple un internaute soutenu par des centaines de fans dans ses propos.

Une suite directe de Kingdom Hearts 3

Pour le reste, il faudra attendre que Tetsuya Nomura et son équipe soient prêts à donner des nouvelles. Pour le moment, on sait que Kingdom Hearts 4 reprendra directement après les événements du troisième épisode. Sora se retrouve à Quadratum, un monde inspiré de notre Tokyo, où il sera accompagné de Strelitzia un personnage ayant fait son apparition dans les jeux mobiles. L’adolescent cherchera un moyen de retrouver ses amis, alors même que Donald et Dingo partent sur ses traces.

Le scénario de Kingdom Hearts IV devrait néanmoins marquer le début de l’arc du Maître perdu, alias celui qui est à l'origine de tout. Cette nouvelle bande introduite dans KHχ devrait donc plus ou moins remplacer l’Organisation XIII. Du côté des mondes Star Wars semble avoir été montré dans la première bande-annonce. La présence d’Hades indique également un retour potentiel du monde d’Hercule, ou du moins des Enfers.