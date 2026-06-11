Cela fait déjà quatre ans que Kingdom Hearts 4 a fait l'objet d'une première annonce, et il a majoritairement brillé par son absence toutes ces années. Contre toute attente, c'est au dernier Nintendo Direct qu'il a enfin daigné se montrer à nouveau, avec en prime du gameplay et la promesse d'une sortie multiplateformes. Malheureusement, les fans ont encore déploré l'absence d'une date ou même d'une fenêtre précise. Cela ne les a toutefois pas empêché de décortiquer chaque seconde et pixel de ce dernier trailer pour en retirer de quelconques indices, notamment concernant un possible premier monde Disney qu'il comportera.

Une nouvelle bande-annonce aux indices vraiment élémentaires pour Kingdom Hearts 4 ?

Pour la première fois en quatre ans après son annonce, le dernier trailer en date de Kingdom Hearts 4 a enfin présenté un peu de gameplay en action, et plus précisément du combat dans le paysage urbain majoritairement blanc qu'on connaît désormais bien.Tout au long de ladite séquence de combat, on peut relever que Sora utilise une nouvelle Keyblade semblant mélanger l'eau et le feu. Bien que la franchise propose des Keyblades originales qui n'ont parfois aucun lien avec des univers Disney, celle qui nous intéresse ici peut constituer un indice quant à une potentielle licence de Disney qui ponctuera l'aventure de ce prochain épisode.

Pour l'instant, deux hypothèses se dégagent clairement quant à l'origine de cette nouvelle Keyblade à venir dans Kingdom Hearts 4. La première, et la plus plausible, est qu'elle provient d'Élémentaire, un film sorti en 2023. Ce qui est tout à fait plausible compte tenu du fait qu'elle semble marier l'eau et le feu. Le design de la Keyblade rappelle même les créations en verre d'Ember, et beaucoup d'utilisateurs X.com ont réagi au post ci-dessous en soulignant que divers des effets d'attaque évoquent la fleur de Vivisteria du film.

De l'autre côté, on peut voir dans cette séquence de gameplay de Kingdom Hearts 4 que les attaques dans la fenêtre « Build » de la Keyblade semblent principalement tourner autour des structures de lave, ce qui pourrait ici être une référence à Moana. Te Kā est intrinsèquement liée au magma et à la lave dans ce film, et il n'a jamais été question de lave ou de magma dans Élémentaire. Il faudra toutefois attendre confirmation de cette théorie, et pour ça il faudra sans doute s'armer d'encore beaucoup de patience.

Source : X.com