Kingdom Hearts a soufflé sa 24ème bougie ce weekend, et les fans avaient de grandes attentes pour cet anniversaire. Nomura leur fait un beau cadeau et il y a une bonne nouvelle pour ceux qui attendent Kingdom Hearts 4.

Être fan de Kingdom Hearts, c’est presque un boulot à plein temps. Analyser chaque trailer, chaque déclaration dans lesquels Nomura aurait pu cacher un message, un indice. Attendre désespérément des nouvelles du quatrième épisode à chaque événement, regarder Square Enix faire toutes les annonces sauf celle qu’on attend. Les fans d’Hollow Knight Silksong vous le confirmeront, c’est pas si facile d’enfiler son maquillage de clown et sa perruque aussi fréquemment. Mais il y a une chose qu’on ne pourra pas retirer à la communauté de Kingdom Hearts : sa persévérance. Naturellement, à l’aube du 24e anniversaire de la licence, les joueurs s’attendaient à avoir des nouvelles de Kingdom Hearts 4, et vous connaissez déjà sûrement la suite.

Kingdom Hearts 4 toujours silencieux, mais plus pour longtemps

« Le jeu avance lui aussi comme prévu dans notre calendrier, donc restez à l’écoute pour de nouvelles informations. », avait déclaré Tetsuya Nomura, le producteur de la saga au sujet de Kingdom Hearts 4 début 2025. Depuis, le jeu mobile Missing Link, censé faire le lien avec le nouvel arc narratif du prochain épisode a été annulé, Square Enix a partagé une miniature d’images microscopiques pour confirmer que KH4 était toujours en développement, et puis silence radio. Le 24eme anniversaire de la licence cristallisait donc les espoirs d’une communauté désespérée d’avoir des nouvelles concrètes de Kingdom Hearts 4. Ils auront finalement été gratifiés d’une nouvelle illustration du jeune Xehanort par Tetsuya Nomura himself, qui s’est accompagnée d’un message qui prépare clairement la communauté. « On travaille très dur pour le 25ème anniversaire. Merci beaucoup pour votre soutien », a déclaré la tête pensante de la licence.

Illustration de Nomura pour le 24e anniversaire

Un message concis, mais lourd de sens. Le message semble clair, Kingdom Hearts 4 devrait sortir le grand jeu pour cet anniversaire symbolique. Une sortie la même année ne semble, pour l’instant, pas à l’ordre du jour, mais une annonce en grande pompe avec une bande-annonce, la révélation de nouveaux mondes et, potentiellement, une fenêtre de sortie sont possibles. Cinq ans après l’annonce initiale du jeu, faite pour le 20ème anniversaire de la licence, il serait peut-être temps. Mais on le sait avec Nomura et a fortiori la licence, rien n’est jamais aussi simple.

Source : Square Enix