Après quatre années de quasi-silence, Kingdom Hearts 4 n’a jamais autant fait les gros titres. La bande-annonce diffusée lors du Nintendo Direct de juin dernier n’était en effet qu’un avant-goût de plus grandes surprises, révélées lors de la D23. Entre une série Disney+, une date de sortie calée à fin 2027, un premier monde Disney révélé ou encore Donald et Dingo jouables… Square Enix a assurément sorti le grand jeu. Il se pourrait en revanche que l’éditeur japonais ait involontairement confirmé, par la même occasion, un leak datant de plusieurs années qui contenait une liste des mondes Disney de Kingdom Hearts 4.

La liste des mondes de Kingdom Hearts 4 déjà connue ?

Une liste des mondes de KH4 qui avait circulé en 2025, et qui proviendrait d'un insider ayant eu accès à des documents internes de Square Enix, vient peut-être de gagner un peu en crédibilité. Lors de la présentation D23, Square Enix a en effet confirmé que Coco fera partie des univers visités par Sora et ses amis dans cette nouvelle aventure. Justement, le film de Pixar figurait dans cette fameuse liste, qui prétendait dévoiler une première sélection de mondes de Kingdom Hearts 4. Mais une rumeur reste une rumeur, et le conditionnel reste de rigueur jusqu’à ce que l’éditeur japonais communique davantage sur le jeu, en amont de sa sortie prévue à la fin de 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Mais à la lumière de ces nouvelles révélations, la liste en question commence à nouveau à circuler. Elle nommait alors les univers suivants :

Le Monde final

Quadratum

La Tour Mystérieuse

L'Olympe

Vaiana

La Princesse et la Grenouille

Les Mondes de Ralph (Gare Centrale des Jeux)

Les Mondes de Ralph (Niceland)

Les Mondes de Ralph (Secteur des Cy-Bugs)

Les Mondes de Ralph (Royaume des Bonbons)

Zootopie

Les Indestructibles

Rebelle

Vice-Versa

Coco

WALL•E

Star Wars

Scala ad Caelum

Le Jardin Radieux

Les Îles du Destin

WF (signification inconnue)

Coco dans Kingdom Hearts 4 ©Squre Enix

Star Wars déjà teasé dans la première bande-annonce de KH4 ?

Selon cette rumeur, Kingdom Hearts 4 nous ferait donc voyager dans plusieurs univers inédits, dont La Princesse et la Grenouille, Zootopie, Les Indestructibles ou encore Star Wars. L’univers de George Lucas fait justement l’objet de rumeurs depuis le tout premier teaser du jeu. Les détectives d’Internet avaient en effet repéré ce qui semblait être la patte mécanique d’un AT-ST, le véhicule d’assaut impérial bien connu des fans de Star Wars, et avaient immédiatement associé la forêt d’arbres majestueux à Endor. Là encore, Square Enix n’a jamais communiqué officiellement à ce sujet. Les pincettes restent donc de rigueur jusqu’à nouvel ordre dans le royaume des spéculations. Nous devrions en découvrir davantage dans les prochains mois, lorsque l’éditeur japonais enclenchera véritablement son calendrier de communication, sans doute après la sortie de FF7 Revelation, attendue au printemps 2027.