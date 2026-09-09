Kingdom Hearts 4 a été victime d'un gros leak qui révèle une partie des mondes que l'on pourra découvrir, dont une licence culte ultra attendue par les fans de la première heure.

Kingdom Hearts 4 n'est pas attendu avant la fin de l'année 2027, mais pourtant, ses succès sont déjà prêts. Une fuite massive de données Steam a révélé la liste des succès, ou en tout cas une bonne partie, de plus d'une dizaine de jeux très attendus dont KH4, mais aussi Tomb Raider Legacy of Atlantis, Ace Combat 8, Judas, ou encore Dragon Ball Xenoverse 3 et Metro 2039 pour ne citer qu'eux. On y apprend forcément un tas d'informations sur chacun des titres, et en ce qui concerne Kingdom Hearts 4, on a eu la confirmation d'un monde encore non annoncé et attendu depuis près de 14 ans.

SPOILERS, vous êtes ici en toute connaissance de cause, l'article traite des récents leaks et révèle quelques-uns des mondes disponibles dans Kingdom Hearts 4.

Les succès de KH4 ont fuité

Au fil de son existence, Kingdom Hearts nous aura fait voyager à travers de très nombreux univers. Hercule, Alice au pays des merveilles, Aladdin, Pirates des Caraïbes, Pinocchio… des dizaines et des dizaines de mondes issus de l'univers Disney, et certains également exclusifs à celui de Kingdom Hearts. Avec la nouvelle fuite de données de Steam, on peut découvrir des références faites à de nombreuses licences qui devraient être les fameux mondes que l'on traversera. Dans le lot, il est fait mention d'une galaxie lointaine, très lointaine… qui est une référence évidente à Star Wars, un univers que les fans de Kingdom Hearts attendaient en partie depuis le rachat de la licence. Elle appartient en effet à Disney depuis octobre 2012, cela fait donc près de 14 ans déjà.

Tous les mondes connus de Kingdom Hearts 4

SPOILERS, piqûre de rappel ici au cas où.

Sora, Dingo et Donald devraient donc visiter une planète tirée de l'univers Star Wars et y croiser des personnages cultes comme toujours. Dans la liste des succès Steam, on remarquera aussi d'autres indices concernant les mondes que l'on visitera comme La Boîte à jouets, certainement Toy Story, Le Monde des Morts, aqui est une référence à Coco ou encore Savanna Central qui n'est autre que la ville de Zootopie. Plusieurs localisations directement issues de Kingdom Hearts sont aussi mentionnées, comme Quadratum, ou encore Scala ad Caelum, introduite dans Kingdom Hearts 3.