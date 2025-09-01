En attendant une sortie présumée encore lointaine, Kingdom Hearts 4 aurait été victime d'un leak révélant la liste de tous les mondes que Sora et sa bande vont visiter.

Depuis sa première annonce officielle en 2022, Kingdom Hearts 4 se fait très discret. Ce n'est qu'en mai dernier que Square Enix donnait quelques nouvelles à son sujet, avec à la clé de nouveaux aperçus de ce beau mariage entre Final Fantasy et Disney. Si la suite des aventures de Sora, Dingo, Donald et toute la bande ne devrait pas arriver avant 2027/2028, le géant japonais souhaitant donner du temps à ses équipes pour peaufiner leur bébé, un prétendu leak aurait tout récemment révélé les lieux où leur prochaine aventure nous emportera, même s'il est à prendre avec de prudentes pincettes.

Les nouveaux mondes de Kingdom Hearts 4 déverouillés avec beaucoup d'avance ?

En raison d'un « plan de reboot sur trois ans », Square Enix veut donner le maximum de temps possible à ses développeurs pour sortir les jeux les plus attendus de son catalogue dans le meilleur état possible. Cela inclut notamment Kingdom Hearts 4, mais également FF7 Remake 3, entre autres. Le quatrième opus de la licence en lien avec Disney ne risque donc pas de sortir avant 2027/2028, soit pratiquement 10 ans après le troisième volet. Pour nous aider à patienter, un potentiel leak aurait dévoilé à l'avance les mondes de ce nouvel opus développé sur l'Unreal Engine 5. Il convient toutefois de noter qu'il provient de 4Chan, avec donc une fiabilité toute relative.

Quoi qu'il en soit, si cette liste s'avère correcte, Kingdom Hearts 4 va clairement nous faire voyage. Celle-ci cite en effet que nous aurons droit à un florilège de références à plusieurs licences fortes de Disney, mais aussi évidemment des mondes en lien avec les productions de Square Enix. Voici la liste révélée sur 4Chan :

Coco

Hercules

Le Monde Final

La Princesse et la Grenouille

La Tour Mystérieuse

Les Mondes de Ralph

Le Jardin Radieux

Les Indestructibles

L'Île de la Destinée

Moana

Rebelle

Quadratum

Star Wars

Scala Ad Caelum

Vice-Versa

Wall-E

Zootopia

Naturellement, compte tenu du fait que ce leak relatif aux mondes à venir dans Kingdom Hearts 4 provient de 4Chan, il convient de ne pas prendre la liste ci-dessus pour argent comptant. Il faudra attendre une annonce officielle de Square Enix pour en vérifier la véracité. Voilà en tout cas une liste plutôt aguicheuse des mondes que pourraient visiter Sora et sa bande, en attendant de connaître les raisons derrière cette nouvelle épopée face aux Sans-Cœurs.

© Square Enix

Source : 4Chan