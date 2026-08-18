Kingdom Hearts 4 a eu droit à une présentation durant la convention D23. Ce fut l'occasion pour le panel de révéler une nouveauté qui semblait irréalisable auparavant.

L'édition 2026 de la D23 a été pleine de surprises pour la licence de Disney et Square Enix, y compris pour le tant attendu jeu Kingdom Hearts 4. Testuya Nomura, le directeur créatif, a notamment révélé qu'une idée abandonnée précédemment sur la série va finalement voir le jour pour ce nouvel épisode. Le mystère reste entier, mais l'équipe nous tease déjà.

Kingdom Hearts 4 va concrétiser une idée abandonnée depuis longtemps

Alors que Kingdom Hearts 4 est attendu pour 2027, l'action-RPG continue de dévoiler ses ambitions. En tout cas, son directeur créatif en parle à merveille quand il s'agit de donner envie aux fans. Tetsuya Nomura a pris la parole au cours du panel D23 de la licence pour parler de son nouveau jeu. Il évoque tout d'abord la liberté d'ajouter des « idées originales » en travaillant sur un concept donné, comme c'est le cas avec les univers Disney à exploiter.

Mais ces idées originales ne peuvent pas toujours se mettre en place. Nomura le sait bien, il n'a jamais pu aller au bout du projet FF Versus XII par exemple. Sauf que ce n'est pas son seul regret. « Nous avions une idée depuis Kingdom Hearts 3 que nous n'avions pas pu réaliser en raison de certaines difficultés », avoue-t-il. Du moins, était-ce le cas jusqu'au quatrième volet.

En effet, Tetsuya Nomura fait monter la hype en révélant que cette idée va finalement se concrétiser dans Kingdom Hearts 4, 8 ans après la sortie du dernier volet. « Nous estimons que c'est une idée très, très excitante, alors j'espère que les gens l'attendront avec impatience », continue-t-il sans trop en dire.

La question est donc maintenant : quelle est cette idée irréalisable en 2019 qui va voir le jour en 2027 dans Kingdom Hearts 4 ? La curiosité des fans est évidemment piquée. Sur les réseaux sociaux1, plusieurs hypothèses s'avancent :

Quelque chose en lien avec Disney Town , la zone commerciale du parc de Shanghai

, la zone commerciale du parc de Shanghai L'intégration pour la première fois de l'univers Star Wars dans la saga

dans la saga L'ouverture du monde de Cars , dont des concepts avaient été retrouvés pour KH 3 sans être exploités

, dont des concepts avaient été retrouvés pour KH 3 sans être exploités Quelque chose en lien avec les films Disney Pixar, comme Vice Versa