Sora n’aurait peut-être pas fini de nous surprendre cette année. Après de longs mois de silence, Kingdom Hearts 4 est sorti de l’ombre pour dévoiler de nouvelles images et confirmer sa sortie pour la fin 2027. Et si les fans habitués à faire preuve d’une patience, toujours rudement mise à l’épreuve, s’attendent à patienter pendant de longs mois avant de découvrir de nouveaux mondes et personnages, Kingdom Hearts 4 pourrait assurer le spectacle aux Game Awards 2026. La cérémonie de Geoff Keighley, prévue pour le 11 décembre 2026, promet en effet de grosses annonces autour de plusieurs licences vidéoludiques de Disney. Et forcément, difficile de ne pas penser à KH4.

Kingdom Hearts 4 montré lors des Game Awards 2026 ?

Les spéculations ont commencé lorsque le centre de presse de Disney a confirmé l’arrivée des Game Awards sur Disney+. Dans son communiqué annonçant la diffusion de la cérémonie sur la plateforme, le groupe évoque notamment de « grandes annonces et surprises » concernant certains de ses « ses jeux les plus attendus ». Une formulation suffisamment mystérieuse et tapageuse pour mettre les fans en ébullition, d’autant que Kingdom Hearts 4 figure sans mal parmi les projets les plus importants de Disney dans le jeu vidéo. Assez, en tout cas, pour que la firme aux grandes oreilles lui consacre toute une conférence lors de son événement annuel D23, où Square Enix a dévoilé le premier monde du jeu, Coco, des images inédites et une fenêtre de sortie située en fin d’année 2027.

Un nouveau trailer lors de la cérémonie permettrait donc de remettre Sora sous les projecteurs, avec pourquoi pas la présentation d’un nouveau monde Disney. Par ici, on croise les doigts pour Zootopie, mais les possibilités restent nombreuses et le caractère imprévisible de Tetsuya Nomura rend difficile toute prédiction. Il faut néanmoins garder la tête froide. Si Disney a promis de grandes annonces, la firme n’a jamais confirmé que Kingdom Hearts 4 serait bien présent. D’autres productions pourraient également profiter de cette vitrine de la fin d’année, à commencer par Star Wars Jedi 3, qui serait dévoilé en fin d’année selon plusieurs rumeurs de sources réputées fiables. Parmi les autres candidats pour une annonce lors des Game Awards 2026, on retrouve notamment :

Kingdom Hearts 4

Star Wars Jedi 3

Star Wars: Fate of the Old Republic

Marvel 1943: Rise of Hydra

Star Wars Eclipse

Star Wars KOTOR Remake

Blade

Bande-annonce en anglais

Source : Disney