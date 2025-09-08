Si les fans d’Hollow Knight Silksong se sont longtemps plaints d’être dans l’ombre depuis l’annonce du jeu, ceux de Kingdom Hearts rongent leur frein. Depuis sa révélation surprise en avril 2022, le prochain épisode se fait particulièrement discret. Contrairement au jeu de la Team Cherry, qui cartonne actuellement sous toutes les plateformes, c’est un véritable silence radio qui s’est installé. À l’exception de quelques petites images microscopiques partagées en une mosaïque presque illisible il y a quelques mois, nous n’avons plus revu Kingdom Hearts 4 depuis trois ans maintenant. L’impatience et parfois l’inquiétude gagnent les inconditionnels de la licence, mais Tetsuya Nomura se veut rassurant.

Kingdom Hearts 4 est toujours vivant

Les plus optimistes s’attendaient à des nouvelles de KH4 lors du D23, l’événement consacré à l’univers Disney, mais c’est à une toute autre occasion qu’on a enfin pu entendre parler du jeu. Les fans de Final Fantasy ne sont pas sans savoir que le septième épisode a eu le droit, il y a deux ans maintenant, à son jeu mobile dédié. Un titre qui a tout récemment soufflé sa deuxième bougie, et quelle ne fut pas la surprise des joueurs de voir Kingdom Hearts 4 évoqué lors de la diffusion en direct du jeu. Tetsuya Nomura, ponte de la licence, a en effet indiqué que le développement de FF7 Remake 3 suivait son cours et que l’équipe faisait de grands progrès. Une date a même été arrêtée en interne pour la prochaine annonce du jeu.

Conscient de l’inquiétude qui gagne la communauté, Nomura s’est également fendu de quelques mots au sujet de Kingdom Hearts 4. « Le jeu avance lui aussi comme prévu dans notre calendrier, donc restez à l’écoute pour de nouvelles informations. », a simplement commenté le producteur de la série. C’est certes maigre, mais après l’annulation du jeu mobile, qui devait servir à étoffer l'univers et à faire patienter les fans jusqu'à la sortie de Kingdom Hearts 4, c'est une bonne nouvelle. Square Enix mise désormais davantage sur la prudence en évitant d’annoncer les jeux trop tôt et en même temps. Le mal est déjà fait pour KH4, mais l’éditeur japonais devrait enclencher la seconde, au plus dès que FF7 Remake 3 sera sorti. On l’espère du moins.

© Square Enix et Disney.

Source : Tetsuya Nomura via Gematsu