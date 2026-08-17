Square Enix a dévoilé un aperçu encore plus long de Kingdom Hearts 4, confirmant le retour de personnages emblématiques, et certains qui seront jouables pour la première fois en 25 ans.

Avant l’annonce de la disparition soudaine de Hayden Panettiere, voix de Kairi dans les premiers épisodes de Kingdom Hearts jusqu’à Dream Drop Distance, à seulement 36 ans, l’heure était aux célébrations pour la communauté. En deux jours, Square Enix a enchaîné les annonces. Sortie de Kingdom Hearts 4 en 2027, nouvelle bande-annonce, premier monde Disney et même une série animée Disney+… L’éditeur japonais et Disney avaient déjà sorti le grand jeu. C’était sans compter sur le panel « Deep Dive into Kingdom Hearts », qui a permis de découvrir de nouvelles séquences et, surtout, de confirmer que Sora ne sera pas le seul personnage jouable.

Donald et Dingo jouables pour la première fois dans Kingdom Hearts 4

Après la présentation du monde de Coco, Square Enix a profité de la conférence D23 dédiée au 25e anniversaire de la licence pour dévoiler de nouveaux détails sur KH4 et livrer un aperçu plus long de la dernière bande-annonce. L’occasion de découvrir Riku pour la première fois, mais aussi de confirmer de nouveaux personnages jouables : Donald et Dingo. Après 25 ans à réclamer au mage de nous soigner tout en pestant sur lui quand il préfère, Tetsuya Nomura a manifestement trouvé la parade : nous laisser le contrôler. Une première pour la licence, puisque les deux éternels compagnons de Sora étaient jusqu’alors contrôlés par l’intelligence artificielle.

Mais ce n’est pas la seule surprise de cette bande-annonce étendue de Kingdom Hearts 4. Mickey reviendra lui aussi avec ses propres séquences jouables, dans un registre très différent. Dans la veine des Paper Mario ou The Plucky Squire, la célèbre souris pourra plonger dans des livres et se transformer en origami, en papier pour passer entre les fissures ou même en avion en papier pour voler. Tai Yasue, co-directeur de Kingdom Hearts 4, précise par ailleurs que ces passages seront davantage orientés vers la résolution d’énigmes.

Sora restera évidemment la vedette de Kingdom Hearts 4 avec des phases de gameplay transversales particulièrement dynamiques, dans la plus pure des traditions de la licence. Le rendez-vous est donc donné coûte que coûte fin 2027, Nomura ayant réaffirmé que la date de sortie sera maintenue, no matter what.

Source : Square Enix