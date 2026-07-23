Quatre ans après sa révélation, Kingdom Hearts 4 n’a montré que deux bandes-annonces et toujours aucun monde Disney. Et si cela changeait très bientôt ? On vous explique pourquoi les fans de la licence en sont persuadés.

Longtemps resté discret, Kingdom Hearts 4 semble enfin prêt à sortir de son monde. Entre sa récente apparition surprise au Nintendo Direct estival, pour confirmer sa sortie sur Nintendo Switch 2, Xbox Series, PS5 et PC, et l’annonce d’un panel entièrement dédié à la licence lors du prochain D23, tout porte à croire que Square Enix est fin prêt à démarrer sa campagne de communication. Les indices semblent s’accumuler, et la dernière annonce en date, une collection de pins exclusive à l’événement de Disney, relance une nouvelle fois les spéculations. Explications.

Square Enix prépare-t-il une surprise à ceux qui attendent Kingdom Hearts 4 ?

Le 16 août prochain, Disney consacrera ainsi une conférence entière à la licence de Square Enix, à l’approche de son 25e anniversaire. Officiellement, rien ne laisse entendre que Kingdom Hearts 4 aura une mise en lumière à l’occasion, mais les fans de longue date ont immédiatement fait le rapprochement avec le parcours du troisième épisode numéroté. En 2016, son prédécesseur avait en effet eu droit à une présentation particulièrement remarquée lors du D23. Depuis cette annonce, la communauté, fidèle à sa réputation, a commencé à scruter le moindre détail susceptible de confirmer cette théorie. Le dernier en date concerne un set de pins exclusivement commercialisé sur place. Cette collection mettra à l’honneur Sora, Kairi, Riku, Donald, Dingo et Mickey, tous vêtus de leurs tenues du tout premier jeu.

Facturé 35 dollars, ce coffret pourra également contenir des variantes rares du trio Sora, Donald et Dingo, encore tenues au secret. Et c’est précisément ce qui a relancé les spéculations autour de Kingdom Hearts 4, puisque ce sont pour l’heure les rares personnages principaux montrés dans les deux premières bandes-annonces du jeu. C’est clairement tiré par les cheveux, on en convient, mais de nombreux joueurs estiment que Disney ne s’embêterait pas à commercialiser des produits dérivés exclusifs au D23 si le panel se limitait uniquement à une rétrospective de la franchise.

Pins de KH qui seront commercialisés au D23 2026.

Peut-on croire à de grandes annonces lors de l'événement ?

Ni Square Enix ni Disney n’ont donc confirmé la présence de Kingdom Hearts 4 lors de l’événement. Cependant, le contexte et l’aura même de l’événement jouent en faveur d’une nouvelle apparition du jeu, même brève. Beaucoup espèrent que les deux partenaires profitent de la symbolique de l’événement pour révéler officiellement un premier monde de Disney. Pour l’heure, Tetsuya Nomura et ses équipes n’ont dévoilé que Quadratum, monde inspiré de Tokyo introduit dans le troisième épisode. Certains fans aux yeux de lynx pensent cependant avoir repéré des références à Star Wars, ainsi qu’à Vaiana ou Élémentaire grâce à une Keyblade aperçue dans la seconde bande-annonce.

Il serait en tout cas temps que la magie Disney souffle enfin sur Kingdom Hearts 4, qui ressemble pour l’instant davantage au cousin bâtard de FF Versus 13, projet qui continue de hanter Nomura, qu’au grand crossover entre Disney et Square Enix. A cela s’ajoute la rumeur, de plus en plus persistante, d'une arrivée prochaine de Sora dans Fortnite.

Elle semble justement se confirmer grâce aux leakeurs fiables et habituels du battle royale, qui ont révélé que la prochaine saison mettrait plusieurs grandes licences japonaises à l’honneur, comme Persona, Sonic et Kingdom Hearts. Une annonce lors de l’événement paraît donc loin d’être impossible. Et si Square Enix comptait réellement révéler cette collaboration lors du D23, pourquoi ne pas y glisser une annonce autour de Kingdom Hearts 4 ? S’il y a une qualité que l’on ne pourra pas retirer aux fans de la licence, c’est sa capacité à espérer, contre vents et marées.

Source : Disney, X