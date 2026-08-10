Kingdom Hearts 4 est incontestablement l’un des action-RPG les plus attendus de la décennie. Pourtant, Square Enix continue de jouer la carte de la communication timide autour de son prochain gros jeu. Mais les choses pourraient enfin changer bientôt.

Avec son soupçon de magie, sa folie et ses grands élans optimistes à base de « pouvoir de l’amitié », Kingdom Hearts ne pouvait qu’attirer une communauté de grands rêveurs. Après plus de 4 ans à regarder Square Enix minutieusement entretenir le silence autour de KH4, les fans finissent forcément par se raccrocher au moindre mot, à la moindre découverte ou au moindre indice. A l’approche de la D23, consacrée à Disney, et de son panel « Deep Dive into Kingdom Hearts », les joueurs sont désormais persuadés que Kingdom Hearts 4 se montrera. La faute à l’application mobile officielle du salon, qui semble avoir dévoilé quelques noms un peu trop tôt.

Kingdom Hearts 4 pourrait refaire parler de lui dès cette semaine

Le 15 août 2026, la licence sera donc à l’honneur du salon américain le temps d’un panel qui devrait retracer l’histoire de son crossover hors norme. Cependant, Square Enix et Disney pourraient sortir le grand jeu à cette occasion. Des utilisateurs ont en effet découvert dans l’application officielle de la D23 trois invités de marque : Haley Joel Osment, voix anglaise de Sora, David Gallagher, voix de Riku, et surtout Tai Yasue, vétéran de la série et co-directeur de Kingdom Hearts 4 et présenté comme tel.

Yasue a également co-dirigé KH3 et plusieurs spin-off de la série, dont Birth by Sleep et Dream Drop Distance, ce qui en fait un digne représentant de la licence. Mais le timing laisse surtout penser qu’un des développeurs principaux de Kingdom Hearts 4 pourrait bien nous donner des nouvelles concrètes des prochaines aventures de Sora, Donald et Dingo, et ce très prochainement. Difficile d’imaginer que cette rétrospective dédiée aux 25 ans de la saga ne nous donne pas ne serait-ce qu’une petite miette sur le prochain épisode. D’autant plus que Square Enix avait brisé quatre années de quasi-silence en juin dernier en dévoilant, à la surprise générale, la seconde bande-annonce de Kingdom Hearts 4 lors du dernier Nintendo Direct.

© Square Enix et Disney.

Un premier monde Disney dévoilé au D23 ? Qu'attendre de l'événement ?

Le minimum serait donc d’avoir quelques informations, un premier aperçu de Riku, voire même l’officialisation d’un premier monde Disney de Kingdom Hearts 4. Jusqu’alors, l’éditeur japonais s’est en effet contenté de montrer Quadratum, la ville moderne où Sora est bloqué, mais aucun univers de la souris de aux grandes oreilles. L’événement, réunissant les plus grands fans de la marque américaine, serait en tout cas tout indiqué pour franchir cette première étape.

Les fans, qui avaient décortiqué chaque image des deux bandes-annonces, sont en tout cas persuadés d’avoir découvert des éléments de Star Wars, Vaiana, ou même Elementaire. Une autre rumeur agite cependant la Toile et celle-ci se base sur des preuves plus concrètes. Plusieurs leakers réputés de Fortnite s'accordent en effet à dire que Kingdom Hearts rejoindra le battle royale très prochainement. Une annonce lors du D23 semble elle aussi possible. Rendez-vous le 15 août pour en avoir le cœur net. Pour l’heure, aucune retransmission en direct ne semble prévue.

Source : application D23