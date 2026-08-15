Square Enix a profité du salon D23 pour faire deux annonces majeures autour de Kingdom Hearts 4 : sa fenêtre de sortie et la révélation du premier monde Disney.

Quatre ans et deux trailers à Quadratum, la ville moderne dans laquelle Sora est coincé, plus tard, on aurait presque oublié ce qui faisait la magie de Kingdom Hearts 4 : les univers Disney et Pixar. En amont du panel consacré à la licence lors de la D23, Square Enix a sorti le grand jeu pour les plus grands fans des univers de Mickey et ses amis en dévoilant le premier monde Disney officiel du jeu : Coco. Bonne nouvelle, Square Enix a également précisé la date de sortie du jeu.

Kingdom Hearts 4 voyagera dans le monde de Coco

Sora, Donald et Dingo iront donc visiter la Plaza de la Cruz en plein Día de los Muertos lors de la sortie de Kingdom Hearts 4, désormais officiellement planifiée pour la fin 2027. La nouvelle bande-annonce nous emmène directement dans l’univers coloré du film, avec Miguel et Hector reproduits dans un style particulièrement fidèle à celui de Pixar. Comme le veut la tradition, Sora, lui, se met évidemment au diapason avec un maquillage inspiré du Día de los Muertos, mais il sort rapidement sa Keyblade pour aller distribuer quelques mandales aux Sans-Coeur qui essaient de gâcher la fête.

Évidemment, qui dit monde Disney ou Pixar, dit également révélation d’une première Keyblade thématique de Kingdom Hearts 4. Et son design mélangeant guitare, crânes et fleurs est particulièrement réussi et parfaitement dans le thème de cette escapade mexicaine. Sora pourra d’ailleurs coopérer avec le musicien maudit Hector lors des combats et même surfer dans ce monde coloré à la direction artistique chatoyante.

Une sortie prévue fin 2027

Mais on n’y échappera visiblement jamais, et on ne risque jamais de l’oublier, elle : cette troisième bande-annonce de Kingdom Hearts 4 nous ramène brièvement à Quadratum, où d’imposants Sans-Cœur sèment la pagaille en ville. De leur côté, Donald et Dingo semblent avoir quelques comptes à régler avec Hades alors qu’ils recherchent leur camarade, tandis que Mickey mène vraisemblablement sa propre enquête dans l’ombre. Rendez-vous donc fin 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC via Steam et l’Epic Games Store pour voyager de monde en monde dans Kingdom Hearts 4.

Une date de sortie qui coïncidera avec le 25ème anniversaire de la licence, lui aussi prévu l’année prochaine. Et Square Enix aura décidément un agenda particulièrement chargé en 2027 avec FF7 Revelation, la fin de la trilogie de remakes, attendu au printemps 2027, avant de laisser Sora reprendre le flambeau dans KH4 en fin d’année.

Source : Pixar, Square Enix