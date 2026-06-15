Après quatre longues années de silence, ou presque, Kingdom Hearts 4 a enfin redonné signe de vie la semaine dernière à l’occasion du Nintendo Direct. Une apparition que peu de monde n’osait espérer et qui a permis de confirmer une sortie multiplateforme du jeu, Nintendo Switch 2 comprise. Si Tetsuya Nomura et son équipe n’étaient manifestement pas encore prêts à révéler un premier monde Disney, ils ont tout de même acté le retour de personnages issus des spin-offs mobiles tout en offrant quelques séquences de gameplay inédites. Et, dans la pure tradition de la série, de nouveaux détails intéressants ne se trouvaient pas forcément dans la vidéo elle-même, mais en allant fouiller un peu ailleurs.

Le système de Build de Kingdom Hearts 4 se détaille un peu plus

La dernière bande-annonce de Kingdom Hearts 4 s’attardait donc une nouvelle fois sur Quadratum, monde aux allures de métropole directement inspirée de Tokyo, où Sora s’est retrouvé à la fin de Kingdom Hearts 3. Les plus observateurs se sont surtout attardés sur l’aperçu concret qu’elle offrait du système de combat de Kingdom Hearts 4, permettant notamment de constater le retour des Commandes Réaction ainsi qu’une mystérieuse mécanique appelée « Build », déjà évoquée lors de l'annonce du jeu en 2022. Jusqu’ici, Square Enix est cependant resté particulièrement discret quant à son fonctionnement. Il aura finalement fallu fouiller du côté des réseaux sociaux asiatiques pour obtenir une description plus détaillée.

Selon le compte YouTube officiel de Square Enix Asie, le système de Build permettra aux joueurs de « créer des combos grâce à une toute nouvelle fonctionnalité de combat. » La description précise par ailleurs qu’il sera possible de changer la Keyblade utilisée par Sora afin de déclencher différentes attaques spéciales et « adapter le combat à ses propres stratégies et styles de jeu ». Sur le papier, Kingdom Hearts 4 devrait donc proposer une sorte de mélange entre les Transformations de Keyblade de KH3 et les Styles de commandes de Birth By Sleep, deux mécaniques qui avaient trouvé leur public. Il faudra toutefois patienter jusqu’à une présentation un peu plus riche avant d’en avoir la confirmation. Nomura avait en tout cas laissé entendre qu’un grand rendez-vous aurait lieu en 2027, à l’occasion des 25 ans de la licence.

Source : Square Enix Asie