Décidément, alors que l’on avait plus de nouvelles de la licence depuis quelque temps, Kingdom Hearts se retrouve soudainement sous le feu des projecteurs. Ça commence malheureusement avec une mauvaise nouvelle qui nous annonce que l’un des prochains jeux à venir, Kingdom Hearts Missing Link, a été complètement annulé après un long développement et visiblement pas mal de pépins. Heureusement, après la pluie vient le beau temps. Certainement dans le but de rassurer ses fans, Square Enix à finalement donner des nouvelles de Kingdom Hearts 4, prochain épisode principal à venir que l’on n’avait pas vu depuis un long moment.

Kingdom Hearts 4 va bien, très bien même !

Pas de trailer ou de bande-annonce en fanfare, cette mise en lumière s’est fait tout simplement sur le compte X.com officiel de la licence. Un simple message qui se veut rassurant et une poignée de captures d’écran présentées en mosaïque.

« À nos fans de Kingdom Hearts. Nous travaillons d’arrache-pied sur Kingdom Hearts 4 » commence le communiqué qui souhaite vraiment aller droit au but. « Nous continuons à nous investir pleinement dans le développement. Nous sommes concentrés à offrir une expérience à la hauteur de vos attentes » conclut le premier message. C’est clair comme de l’eau de roche, après l’annonce de l’annulation de prochain jeu mobile, Square Enix voulait clairement se montrer rassurant, et ça fonctionne.

De nouvelles images qui mettent l'eau à la bouche

Les fans sont aux anges de voir que Kingdom Hearts 4 va bien. Dommage que les screenshots partagés ne soient pas vraiment à la hauteur. On y voit Sora se battre contre des ombres, on le voit aussi perdu au beau milieu d’un parking embrumé et le visage figé, certainement surpris par une découverte inattendue. La direction artistique semble toujours être un peu plus réaliste que ce à quoi nous a habitué la licence. De quoi alimenter de nombreuses théories, mais ce qui attise vraiment la curiosité, c’est le fait de voir Mickey, la célèbre mascotte de Disney, dans ce qui semble être une scène jouable. Il se pourrait bien que le héros aux grandes oreilles ne soit jouable dans Kingdom Hearts 4. Évidemment, il est trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme, mais on y croit.

Les nouvelles images de Kingdom Hearts 4 partagées par Square Enix

A quand une présentation comme il se doit ?

Square Enix se dit en tout cas heureux de voir que tous les fans répondent encore présents. Comme si c’était une surprise. En revanche, si le studio se dit très reconnaissant par toutes les réactions positives que suscite Kingdom Hearts 4, il calme les ardeurs en demandant aux joueurs d’être patients. « Nous sommes très enthousiastes et impatients de pouvoir vous en dire plus sur Kingdom Hearts 4 le moment venu. D’ici là, nous vous remercions de votre patience », conclut le message sur les réseaux sociaux.

Kingdim Hearts 4 sera t-il présent lors des prochains gros rendez-vous de l’année ? Bonne question. En tout cas le jeu va bien, c’est toujours ça de pris.

Source : Kingdom Hearts officiel sur X