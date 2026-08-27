Kingdom Hearts 4 a fait une grande annonce au D23, mais ce ne serait pas la seule prévue cette année. Une grosse surprise pourrait bien se révéler fin 2026.

L'ère du silence semble bien être terminée pour Kingdom Hearts 4. La communication s'accélère enfin pour le nouvel épisode de la saga qui fait se rencontrer les univers Disney et Final Fantasy. Après un sublime trailer lors de la dernière convention D23, les équipes auraient encore des choses à nous montrer cette année. D'aucuns estiment qu'une autre annonce serait prévue pour 2026.

Une autre annonce en 2026 pour Kingdom Hearts 4 ?

Toujours bien informé sur les coulisses de Hollywood, l'insider Daniel Richtman (alias DanielRPK sur les réseaux sociaux) a également quelques échos du monde du jeu vidéo de temps à autres. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit la rumeur, vite avérée, que le monde de Coco allait être annoncé pour Kingdom Hearts 4.

En effet, la nouvelle a été annoncée très récemment. La convention D23 dédiées aux franchises de Disney a met un coup de projecteur sur le jeu cross-over de Square Enix, allant jusqu'à dévoiler le dernier trailer de Kingdom Hearts 4 et de nouveaux détails :

Le monde de Coco, qui sera largement exploité

Des images du Quadratum

Le retour de Riku

Des éléments sur l'organisation Dandelion

De informations sur Sigurd et Vali

Il reste encore énormément de choses à découvrir sur Kingdom Hearts 4, évidemment. Justement, il n'est pas impossible que nous en entendions parler à nouveau en 2026. En tout cas, Daniel Richtman a eu des échos comme quoi « d'autres grosses annonces concernant Kingdom Hearts seront faites d'ici à la fin de l'année ». Cela pourrait aussi concerner d'autres projets autour de la licence. Mais avec une sortie du nouveau jeu fin 2027, ce serait pas absurde d'avoir un temps de communication à l'hiver prochain.

Tetsuya Nomura confirme que le développement approche de la fin

Autre élément qui irait dans le sens d'une nouvelle annonce pour Kingdom Hearts 4 : le jeu est en fin de de développement. Tetsuya Nomura, le directeur créatif du jeu, et Tai Yasue, le co-directeur du jeu, ont pu confirmer auprès de Famitsu que les choses avancent à un bon rythme en coulisses. Dès lors, la sortie envisagée au second semestre 2027 reste viable. Ils confirment même que les voix japonaises ont toutes étaient enregistrées, tandis que le doublage anglais serait complété à 60-70 %. Cela sera-t-il suffisant pour une annonce en fin d'année ? Patientions encore pour le découvrir.