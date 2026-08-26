Plus qu'un nouveau jeu, Kingdom Hearts 4 n'est en fait que le début pour la licence. Disney a de grands projets pour cet univers et ça va bien au-delà de l'anime déjà annoncé.

Nous avons eu de nouvelles images de Kingdom Hearts 4 récemment, mais l'attente est toujours aussi longue. Cependant, il semblerait que les choses sérieuses ne fassent finalement que commencer pour cet univers si particulier. Dans une nouvelle interview, on apprend que Disney aurait une tonne d'idées pour continuer à le développer à l'avenir.

Disney a une vision qui dépasse Kingdom Hearts 4

La convention D23 aura été un véritable événement pour les fans de Kingdom Hearts. Plusieurs annonces sont tombées il y a à peine une semaine, faisant briller les yeux des joueuses, joueurs et plus encore. En effet, non seulement nous avons découvert le premier monde Disney du jeu, mais nous avons aussi découvert que la licence aurait bientôt droit à son propre anime.

Tout cela serait finalement le signe des ambitions de la Company aux grandes oreilles. Entendues par 4Gamer, Nana Gadd, directrice de la section jeux chez Disney, a pu parler du futur de KH. Ainsi, bien que la saga ait déjà 25 ans d'histoire, « il y a tellement de choses que nous voulons faire », déclare-t-elle. À ce titre, l'anime Kingdom Hearts ne serait en fait que « la première étape ».

Cette déclaration nous fait comprendre que Kingdom Hearts 4 ne marquera pas la fin pour la licence. Au contraire, celle-ci va se développer, non seulement sous forme d'anime, mais certainement d'autres formes aussi. Que pourrait bien envisager Disney alors ? Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Cela dit, nous ne serions pas contre une introduction de la saga de Square Enix dans les parcs Disneyland, par exemple.

Quand sortiront les prochaines productions KH ?

Sur les réseaux sociaux, les fans se disent qu'il était temps que Disney s'intéresse vraiment à Kingdom Hearts1. Dorénavant, ils peuvent se dire qu'ils vont avoir de quoi faire à l'avenir. Même si cette vision reste encore évasive, on peut s'attendre à beaucoup de choses.

En attendant d'en savoir plus, les joueuses et joueurs pourront découvrir les projets annoncés de Kingdom Hearts dans un avenir plus ou moins proche. Vous pouvez déjà retenir ce début de calendrier :

Fin 2027 : sortie de Kingdom Hearts 4 sur PC, PS5, XBOX Series X|S et Nintendo Switch 2.

: sortie de Kingdom Hearts 4 sur PC, PS5, XBOX Series X|S et Nintendo Switch 2. « Bientôt » : diffusion de l'anime Kingdom Hearts sur Disney+ et Disney Channel.