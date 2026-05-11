Après cinq ans de silence assourdissant, Dragon Quest 12 pourrait enfin se révéler au grand jour. Le douzième épisode numéroté de la légendaire saga de JRPG devrait profiter de son 40e anniversaire, célébré ce 27 mai, pour enfin se montrer. Une annonce que les fans de Kingdom Hearts regarderont certainement avec une certaine amertume. Car si Kingdom Hearts 4, lui, a bien eu droit à une première bande-annonce et à quelques images, les fans n’ont plus rien à se mettre sous la dent en attendant. Le jeu mobile censé faire la transition entre KH3 et sa suite a été annulé, tandis que les rumeurs autour d’un remake du premier jeu se sont évaporées aussi vite qu’elles étaient apparues. Mais malgré cette absence très remarquée, les choses semblent bouger en coulisses.

Les choses sérieuses pourraient avoir commencé pour Kingdom Hearts 4

Derrière ce long silence, devenu presque inquiétant aux yeux de beaucoup de fans, le développement de KH4 semble pourtant avancer à un rythme soutenu. C’est en tout cas ce qu’aurait récemment laissé entendre Bill Farmer, la voix emblématique de Dingo. Présent lors d’une session d’autographes à la convention Anime Las Vegas, l’acteur aurait confirmé avoir commencé son travail sur Kingdom Hearts 4. Confidentialité oblige, il se serait toutefois gardé d’en dire davantage. Une déclaration qui rejoint celle de James Woods, voix emblématique du flamboyant Hades, qui avait lui aussi laissé entendre que son travail sur le jeu avait débuté. Haley Joel Osment, interprète de Sora, a quant à lui récemment été aperçu dans un studio d’enregistrement.

Mis bout à bout, tout semble confirmer que le doublage de Kingdom Hearts est actuellement en pleine production. Et connaissant ce cher Dingo, cela devient un peu plus difficile d’en doute. L’acteur avait déjà laissé échapper des informations similaires à l’époque de Kingdom Hearts 3, avant que Square Enix ne remettre les choses en ordre. Pour des informations véritablement officielles, il faudra cependant s’armer de plus de patience. D’après certaines rumeurs, Square Enix prévoirait de consacrer sa traditionnelle communication du prochain Summer Game Fest à FF7 Remake 3. Une perspective finalement cohérente avec le dernier message de Tetsuya Nomura. Le créateur de la licence avait en effet laissé entendre que Kingdom Hearts 4 ne redonnerait des signes de vie que l’année prochaine, sans doute à l’occasion du 25e anniversaire de la licence.

© Square Enix et Disney.

Source : NOSADFACE