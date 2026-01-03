Les fans de Kingdom Hearts sont passés maîtres dans l’art de découvrir de nouveaux détails ou incohérences dans les jeux de leur saga préférée. 20 ans plus tard, une petite erreur a été découverte dans Kingdom Hearts 2.

L’année 2025 aura sans doute été celle de la déception pour les fans de Kingdom Hearts. Le jeu mobile KH Missing Link, qui devait servir d'amuse-bouche en attendant KH4 et son nouvel arc narratif, a finalement été annulé sans sommation. Face à l'inquiétude générale, Square Enix a partagé une vignette composée de quelques images miniatures et de qualité moyenne dans l’espoir de rassurer la communauté : Kingdom Hearts 4 est toujours en développement. Et comme toujours, chaque événement, chaque occasion spéciale est synonyme d'espoir pour une communauté qui en a désespérément besoin.

L’éditeur japonais semble cependant davantage préoccupé par ses projets à court terme, notamment la sortie de Dragon Quest 7 Remake et les portages de FF7 Remake Intergrade, qui devraient redonner un second souffle à la trilogie de remakes. En attendant, les fans de Kingdom Hearts font ce qu’ils font de mieux : ils rejouent aux anciens épisodes dans l’espoir d’y faire de nouvelles découvertes ou de trouver de nouveaux secrets et les efforts de certains sont payants.

Une erreur découverte dans Kingdom Hearts 2

Les fans de la série le savent bien, Tetsuya Nomura prend un malin plaisir à dissimuler de nombreux secrets et détails dans tous les épisodes de la saga. De presque tout ce que l’on trouve dans le Monde des Merveilles à l’ombre manquante de Sora au Pays Imaginaire, les joueurs en découvrent régulièrement de nouveaux. C'est le cas de l'utilisateur Reddit SaucyJack01, qui a repéré un détail intéressant dans Kingdom Hearts 2 jusque-là passé inaperçu, même 20 ans plus tard.

Dans la scène où Roxas ouvre la lettre d'Hayner, le troisième jour, la bulle de dialogue affiche le texte suivant : « Rendez-vous à la gare. La plage nous attend, t’en fais pas pour l’argent. » Cependant, en zoomant sur la lettre en elle-même, il a découvert qu’un tout autre message y était écrit : « J’attends à la gare. Aujourd’hui mes amis, c’est le jour où on va enfin à la plage. (L’argent ? No problemo !) ».

L’œil aguerri de Tetsuya Nomura et de ses équipes a donc laissé traîner une toute petite erreur dans Kingdom Hearts 2, d’autant que la lettre est écrite en anglais dans toutes les langues du jeu. Il s'agit sans doute d'une dissonance entre la version japonaise, utilisée pour la traduction, et le traducteur anglais officiel du jeu, qui n'avait pas accès aux assets de ladite lettre. Un détail qui n’a pas manqué de faire parler au sein d’une communauté toujours avide de ce genre de découvertes... Oui il est temps que Kingdom Hearts 4 sorte.

