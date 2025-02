Kingdom Come Deliverance 2 a tout fraîchement accueilli une nouvelle mise à jour sur PC, PS5 et Xbox Series, voici ce qu'elle apporte aux aventures d'Henry.

Disponible depuis le 4 février, Kingdom Come Deliverance 2 est officiellement un énorme succès pour Warhrose Studios, avec déjà plus de 2 millions de copies écoulées. Pour autant, le studio tchèque ne se repose pas sur ses lauriers, son RPG historique ayant encore besoin d'un peu des soins de la part d'un forgeron. C'est justement ce qu'apporte la mise à jour 1.1.2 fraîchement déployée.

Kingdom Come Deliverance 2 reçoit des réparations pour son armure

Même si Kingdom Come Deliverance 2, la nouvelle aventure d4henry dans la Bohême du 15ème siècle, est sorti dans un bien meilleur état que le premier opus lancé en 2018, il reste encore des imperfections dans sa belle armure moyenâgeuse. Tel est notamment le cas de son doublage français, qui doit être en partie réenregistré pour se montrer davantage au niveau de la version originale en anglais. La mise à jour 1.1.2 qui nous intéresse ici, d'un poids assez modeste compte tenu de ses apports, ne vient cependant pas corriger cet écueil. Il faudra donc malheureusement repasser plus tard sur ce point.

Celle-ci vient en revanche notamment corriger de nombreux problèmes de crashes intempestifs, pour rendre l'expérience plus stable. De même, elle vient améliorer les performances globales du titre, pour tâcher de le rendre plus fluide sur PC et consoles. Elle vient également corriger divers bugs potentiellement bloquants dans l'histoire principale du jeu, plus précisément dans certaines quêtes majeures essentielles à la progression d'Henry. De même, les récompenses de certaines quêtes ne demanderont plus de totalement relancer le jeu pour les recevoir.

Enfin, les amateurs d'arbalète équipés d'un écran ultra-large pourront mieux en profiter, le zoom de la visée ayant également reçu un correctif bienvenu. Petit à petit, Kingdom Come Deliverance 2 peaufine donc sa formule, en attendant de très probables DLC et extensions à venir. D'ici là, vous pouvez consulter les notes de la mise à jour 1.1.2 dans leur intégralité via le site officiel du jeu, cité en source ci-dessous.

Source : Site officiel de Kingdom Come