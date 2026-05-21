Parmi l'un des jeux les plus acclamés de l'année dernière, Kingdom Come Deliverance 2 a offert un joli rayonnement à son studio tchèque, Warhorse Studios. À tel point que celui-ci a fraîchement annoncé non pas un, mais deux nouveaux projets actuellement dans les cartons. Parmi eux, un RPG dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qui pourrait grandement bénéficier de l'expérience du studio pour offrir une aventure prometteuse. Mais Warhorse n'a pas non plus oublié les amateurs de sa licence historique, avec une nouvelle production qui devrait de plus sortir dans pas si longtemps que cela.

L'éclatant succès de Kingdom Come Deliverance 2 continue de faire des petits

En plus d'un RPG estampillé Seigneur des Anneaux, les créateurs de Kingdom Come Deliverance 2 ont en effet également annoncé qu'une « nouvelle aventure » dans le cadre de sa licence historique est également en développement. Pour l'heure, il faudra se contenter de cette information, sans savoir s'il s'agit d'une suite à proprement parler, une prolongation de l'histoire d'Henry, ou encore d'un spin-off.

Par l'entremise du PDG d'Embracer Group, Phil Rogers, nous avons toutefois reçu de plus amples informations quant à ce nouveau projet dans la fresque médiévale de Kingdom Come Deliverance par Warhorse Studios. Via la présentation vidéo ci-dessous du rapport de l'année fiscale 2025/2026 du groupe, celui-ci a en effet brièvement mentionné cette nouvelle aventure. « L'incroyable équipe de Warhorse prépare un nouveau jeu que les fans vont adorer, mais fait par des personnes différentes, et qu'on espère bien sortir durant la prochaine année fiscale ».

Bien que l'équipe travaillant dessus soit a priori différente de celle de Kingdom Come Deliverance 2, probablement parce qu'elle plancherait plutôt sur le RPG Seigneur des Anneaux, cette fameuse « nouvelle aventure » devrait donc sortir entre avril 2027 et mars 2028, soit la durée de l'année fiscale 2026-2027 pour les entreprises. D'ici là, gageons que Warhorse et Embracer nous en diront plus à propos de ces deux futurs jeux qu'on surveille définitivement de très près.

Source : Embracer Group