Suite à un accord financier avec Tencent, Ubisoft a connu d'importants changements en interne via l'établissement de « maisons créatives », mais aussi l'annulation ou le report de nombreux projets en développement, et bien malheureusement environ 1 200 licenciements en début d'année. Daniel Vávra, le controversé co-fondateur et directeur de Kingdom Come Deliverance 2 et de son grand frère, a récemment partagé le fond de sa pensée sur le sujet via son compte X.com personnel suite à l'annonce d'une perte historique de 1,3 milliard d'euros du géant français dans son dernier rapport financier.

Comparaison de taille entre Ubisoft et le studio derrière Kingdom Come Deliverance 2

Malgré d'importantes restructurations et une vague massive de licenciements en début d'année, Ubisoft compterait encore environ 16 600 employés à travers le monde. Ce qui s'avère être autant une force qu'une faiblesse, comme le fait d'alourdir de nombreux processus. En comparaison, Warhorse Studios, à qui l'on doit récemment Kingdom Come Deliverance 2, dispose de son côté de deux bureaux et environ 240 employés.

Daniel Vávra, connu comme quelqu'un ne gardant pas sa langue dans sa poche, a récemment mis cette différence de taille en perspective via son compte X.com personnel. « Après les licenciements, Ubisoft compte 16 600 employés. Oups ! Cela représente environ 70 studios de la taille de Warhorse. On pourrait donc développer 10 jeux de la taille de Kingdom Come Deliverance 2, chacun pendant 7 ans, avec une sortie annuelle ! » Vávra se demande également, sur un ton un peu provocateur, s’il devrait profiter de la baisse actuelle du cours de l’action Ubisoft pour investir.

Sur le papier, ce qu'avance le directeur de Kingdom Come Deliverance 2, qui travaille désormais sur une adaptation en film de la licence, fait sens. Toutefois, on constate de plus en plus que des petites équipes ont tendance à être plus agiles que des géants comprenant beaucoup d'employés, et donc une hiérarchie plus monolithique, qui a tendance à ralentir la progression des projets. Reste à voir si les importants changements d'Ubisoft en interne l'aideront à ressortir la tête de l'eau, ou vont encore empirer la situation.