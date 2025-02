Les célébrations vont encore bon train pour Kingdom Come Deliverance 2 et ses créateurs chez Warhorse Studios. Après une énorme campagne Twitch Drops pour célébrer son lancement, la fête continue avec encore du contenu gratuit à récupérer via cette plateforme, pour marquer un premier mois déjà glorieux pour le RPG médiéval. Petit rappel historique.

Un gage d'amour encore offert par Kingdom Come Deliverance 2

Au début de la seconde moitié du mois de février, Kingdom Come Deliverance 2 dépassait déjà les deux millions de vente. Un gage comme un autre du très beau travail abattu par Warhorse Studios pour la suite de sa licence historique chérie. Pour marquer le coup, le studio s'est donc fendu d'une nouvelle campagne Twitch Drops pour offrir du contenu gratuit aux intéressés. Celle-ci se fait cependant en plus petit comité, et avec bien moins de présents, mais qui peut tout de même valoir le détour.

Jusqu'au 28 février, vous pouvez ainsi obtenir l'objet « Couronne de fleurs attirante », en regardant pendant une heure un stream partenaire de cette nouvelle campagne Twich Drops pour Kingdom Come Deliverance 2. Comme son nom l'indique, cet objet devrait renforcer le charme d'Henry, et vous permettre de mieux convaincre votre public, ou séduire ses dames.

Avant de regarder un stream partenaire, reconnaissable par la mention [DROPS] dans le titre, quelques prérequis sont nécessaires. Il faut en effet relier votre compte Twitch à la plateforme sur laquelle vous détenez le jeu, comme Steam par exemple. Une fois cela fait, il ne vous restera donc plus qu'à regarder un stream assermenté pendant une heure, et à vous la couronne de fleurs. L'aventure est en tout cas loin d'être terminée pour Warhorse Studios et Kingdom Come Deliverance 2. Le doublage français sera retravaillé courant mars, et les outils de modding arriveront plus tard, d'abord sur Steam. Ensuite, le studio devrait nous gâter de divers DLC pour nous replonger avec plaisir dans la peau d'Henry et dans la Bohême du 15ème siècle.

Source : Twitch