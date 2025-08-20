L’Opening Night Live de la Gamescom 2025 réserve toujours son lot de surprises, surtout venant des studios européens les plus populaires de ces dernières années. Warhorse Studio est depuis longtemps un habitué du salon allemand et de sa cérémonie d’ouverture et il avait une petite surprise pour les fans de Kingdom Come Deliverance 2.

Un nouveau DLC prometteur pour Kingdom Come Deliverance 2

Lors de l’Opening Night Live, le studio a ainsi dévoilé un premier aperçu de l'Héritage de la Forge, le prochain DLC de KCD 2. Dans ce nouveau contenu payant, Henry retournera à Kuttenberg pour mettre ses talents de forgeron à l’épreuve pour restaurer une forge autrefois réputée dans la région, mais qui a depuis été détruite par un incendie. Le héros de Kingdom Come Deliverance 2 devra alors découvrir son héritage en suivant les traces laissées par son défunt père, autrefois apprenti de cet ancien haut lieu. Il pourra alors échanger avec des personnes qui l’ont connu et pourquoi en faire des alliés par la suite.

Fort de ce nouveau titre de forgeron, Henry pourra apprendre à fabriquer de nouvelles épées, des armures et aider les habitants à s’équiper par la même occasion. Ces derniers ne devraient d’ailleurs pas manquer de requêtes farfelues, qui permettront d’améliorer la réputation de la forge et de débloquer de nouveaux plans. Ce nouveau DLC de Kingdom Come Deliverance 2 proposera ainsi des quêtes quotidiennes, un nouveau système de personnalisation de bâtiments avec plus de 136 millions de combinaisons possibles. Warhorse promet d’ailleurs que la façon dont les joueurs choisiront de concevoir ce nouveau foyer aura un impact sur le gameplay. Il faudra faire des choix entre utilité et esthétique. Kingdom Come Deliverance 2 Héritage de la Forge sera disponible le 9 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, les possesseurs de l’édition Gold ou de l’Expansion Pass n’auront pas à débourser un centime de plus.