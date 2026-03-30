Avec plus de cinq millions de copies écoulées en l’espace d’un an de commercialisation, Kingdom Come Deliverance 2 est à n’en pas douter un beau succès auprès des joueurs. Salué par la critique pour son sens de la liberté et son immersion à toute épreuve, le titre de Warhorse Studios ne s’est pas seulement imposé comme un grand RPG : il s’est aussi imposé comme l’un des jeux les plus marquants de l’année 2025. Un jeu dont l’aura est toutefois aujourd’hui ternie par une tragique révélation, qui remet une fois encore les débats liés à l'IA sur le tapis.

Un traducteur de Kingdom Come Deliverance 2 dénonce son licenciement

En effet, il y a deux jours, un certain Max Hejtmánek a pris la parole sur Reddit afin d’annoncer qu’il venait tout juste d’être licencié sans préavis par la direction, après avoir passé les quatre dernières années à faire de la traduction sur Kingdom Come Deliverance 2 et ses DLC. « J’ai principalement travaillé […] sur les dialogues, les journaux de quêtes, les noms d’objets et diverses autres choses, ainsi que sur quelques matériaux marketing » explique-t-il. « Si vous avez déjà joué à Kingdom Come Deliverance 2 en anglais, vous avez très probablement vu mon travail ».

Un travail aussi colossal qu’important, donc, qu’il n’aura désormais plus l’occasion de réaliser chez Warhorse, qui a préféré supprimer son poste « au profit de l’utilisation de l’IA » afin de « rendre l’entreprise plus efficace » et de « préserver les finances » de la compagnie. « Cela m’a fait un choc énorme » confesse alors Hejtmánek. « Car bien que la discussion sur l'utilisation de l'IA pour la traduction de Kingdom Come Deliverance 2 ait souvent été abordée dans le passé, c’est quelque chose que j'ai toujours fermement et bruyamment rejeté » explique-t-il.

« Jamais au point de penser que cela pourrait réellement me coûter mon emploi à l’avenir » ajoute cependant le traducteur. « Bien sûr, cela m'était passé par la tête de nombreuses fois, mais je pensais naïvement que mon travail chez Warhorse était suffisamment apprécié pour que je ne sois pas à risque immédiat. Je me sens profondément trahi par la direction de l’entreprise dans laquelle j’ai mis beaucoup de cœur ces presque quatre dernières années, et j’ai le cœur brisé de ne plus pouvoir voir mes amis et collègues au bureau tous les jours » déplore Hejtmánek.

Les internautes partagent leur indignation

De quoi susciter, naturellement, le soutien et l’indignation des joueurs de Kingdom Come Deliverance 2, qui sont nombreux à dénoncer les raisons derrière ce licenciement. « C’est fou de voir qu’aujourd’hui, même après avoir créé des jeux à succès, les personnes qui en sont à l’origine peuvent encore être licenciées » s’étonne par exemple un internaute sur Reddit. « Le fait que ce soit devenu normal est vraiment terrible ». « En tant que contributeur de la campagne Kickstarter du premier jeu, je trouve cela extrêmement décevant » dénonce un autre.

« Ça me brise le cœur, je suis tellement désolé » compatit enfin un dernier. « Je pensais que Warhorse valait mieux que ça ». L’occasion alors, pour Hejtmánek, de glisser un message de prévention sur « l’impact considérable » que possède l’utilisation croissante de l’IA sur les professionnels de l’industrie, tout en soulignant avec amertume la considération du studio à l’égard de ses employés. « J’ai pensé qu’il était important que vous sachiez à quel point l’entreprise qui développe les jeux que vous aimez accorde de l’importance au travail de ses employés ».

« À tous mes anciens collègues qui lisent ces lignes, je vous souhaite tout le meilleur et j’espère sincèrement qu’aucun d’entre vous ne se retrouvera dans la même situation que moi » conclut Hejtmánek. « À l’ensemble de la direction de Warhorse : je ne violerai bien sûr aucun NDA, et je ne cherche ni à récupérer mon poste, ni à engager des poursuites. Mais vous pouvez être sûrs que je ne me tairai pas sur ce que j’ai vécu ». Le message est passé. Pour l’heure, les créateurs de Kingdom Come Deliverance 2 n’ont pas encore officiellement réagi à cette affaire.

Source : Reddit