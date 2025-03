Le patch tant attendu pour Kingdom Come: Deliverance 2 est enfin disponible, avec une nouveauté plus que bienvenue, très demandée par les joueurs. Qu'en est t-il ?

C’est le jour J ! Le patch 1.2 de Kingdom Come: Deliverance 2 est officiellement déployé ce mercredi 13 mars. Et cette mise à jour ne fait pas dans la demi-mesure. Au programme : plus de 1 000 corrections, des améliorations techniques… mais surtout une nouvelle fonctionnalité qui risque de faire plaisir à beaucoup de joueurs.

La grande nouveauté de Kingdom Come Deliverane 2 est là

C’est sans doute la nouveauté la plus visible (et la plus fun) de cette mise à jour : le mode Barbier débarque dans le jeu Kingdom Come Deliverance 2. Concrètement, vous pouvez désormais modifier la coiffure et la pilosité du personnage principal, Henry. Envie d’une coupe plus soignée ? D’une barbe plus fournie ou au contraire d’un visage rasé de près ? C’est désormais possible… moyennant quelques pièces en jeu. Les services du barbier sont disponibles dans les villes de Zhelejov et Kuttenberg.

Une option très attendue par la communauté de Kingdom Come Deliverane 2, qui permet de personnaliser un peu plus son personnage, sans avoir à passer par des mods ou des menus externes. Au-delà du barbier, le patch 1.2 apporte une vraie vague d’optimisations. Plus de 1 000 ajustements sont listés dans les notes de patch, qui s’étalent sur pas moins de 34 pages. C'est du très lourd et du sérieux. Visiblement, le studio travaille dessus depuis la sortie du jeu.

Un gros patch

Côté technique, ce patch de Kingdom Come Deliverance 2 apporte aussi de nombreuses améliorations bienvenues. Les PNJ bénéficient désormais d’un comportement plus naturel et plus cohérent, rendant les interactions plus crédibles. Le système de combat a également été ajusté pour offrir des affrontements plus fluides et réactifs. À cela s’ajoutent de nombreuses corrections de bugs, réparties un peu partout dans le jeu, ainsi que des optimisations globales de stabilité et de performance, qui rendent l’expérience plus agréable et plus fluide dans son ensemble.

Bref, un travail de fond très attendu, qui vient affiner encore un peu plus l’expérience globale de Kingdom Come Deliverance 2. Le jeu continue d'être un carton avec notamment la vente de 2 millions d'exemplaires et il s'enrichit en plus de nombreux mods.