Kingdom Come: Deliverance 2 s’offre un nouveau patch, histoire de corriger plusieurs bugs assez gênants pour l’immersion et signalés par la communauté.

Le lancement de Kingdom Come: Deliverance 2 se poursuit, et comme souvent, quelques petits ajustements étaient nécessaires. Pour répondre aux premiers retours des joueurs, Warhorse Studios déploie déjà une autre mise à jour corrective. Ce Hotfix 1.2.2 vient corriger plusieurs soucis repérés dès les premiers jours de jeu. Cela fait aussi suite à l'énorme mise à jour 1.2.

Des problèmes de location enfin réglés sur Kingdom Come Deliverance 2

Premier point corrigé sur Kingdom Come Deliverance 2 : un bug agaçant lié aux chambres louées. Certains joueurs étaient encore considérés comme intrus lorsqu’ils revenaient dans leur chambre après avoir quitté la zone. Bonne nouvelle, ce souci est désormais de l’histoire ancienne.

Autre changement bienvenu : le bouton "Nouvelle Partie" a été retiré du menu pause. Il pouvait entraîner des erreurs de manipulation et écraser une sauvegarde en cours par accident. Ce retrait est temporaire, en attendant une solution plus complète dans une prochaine mise à jour de Kingdom Come: Deliverance 2.

Le patch corrige aussi un bug dans la quête "Into the Underworld". Après la mise à jour précédente, certains objets – comme le Goatskin, disparaissaient en chargeant une ancienne sauvegarde. Le souci est désormais réglé, et la progression peut reprendre normalement.

Des ajustements techniques selon les plateformes

Le studio a également corrigé quelques soucis spécifiques sur Kingdom Come: Deliverance 2 selon les plateformes :

Sur PlayStation 5 , des artefacts visuels en mode performance ont été supprimés.

, des ont été supprimés. Sur PC, un bug empêchait l’accès au menu principal après avoir fermé le menu du barbier à la souris. Là aussi, le problème est résolu.

Ce correctif ne transforme pas le jeu Kingdom Come: Deliverance 2, mais il montre que les développeurs restent attentifs aux retours de la communauté. Ce genre de patch rapide et ciblé permet de rendre l’expérience plus stable dès maintenant, en attendant d’éventuelles améliorations plus ambitieuses dans les prochaines semaines.