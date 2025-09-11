Kingdom Come Deliverance 2 passe ainsi en version 1.4, notamment pour préparer l'arrivée de son second DLC, L'Héritage de la Forge, qui succède donc à Natures Mortes. Cette mise à jour majeure apporte de nombreux ajouts de type qualité de vie, beaucoup d'équilibrage et de correctifs de bugs, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité gardée secrète dans les notes du patch, mais qui fait grandement plaisir à la communauté, en poussant le réalisme moyenâgeux... jusqu'aux toilettes.

Une nouvelle mise à jour majeure de Kingdom Come Deliverance 2 qui soulage Henry

Sept mois tout pile après sa sortie, Kingdom Come Deliverance 2 a déjà fait bien du chemin, avec maintenant deux DLC à son arsenal, et de nombreuses mises à jour venant peaufiner la déjà très bonne simulation de vie moyenâgeuse de Warhorse Studios. À ce propos, cette nouvelle version majeure du titre ajoute quelques éléments pour rendre l'expérience plus immersive. Dans les notes officielles de la mise à jour, son studio indique notamment que Henry a enfin appris à cuisiner des œufs. Ce qu'il a omis de préciser, c'est que notre brave héros a également aussi appris à évacuer comme il se doit ce qu'il mange et boit.

Au grand dam des joueurs, alors que la fonctionnalité dans Kingdom Come premier du nom, il n'était pas encore possible de se rendre aux commodités dans Kingdom Come Deliverance 2. Un écueil désormais réparé grâce à la mise à jour 1.4, comme l'a notamment repéré l'utilisateur Derzelaz sur Reddit. À noter que, contrairement à ce qu'il indique, la possibilité de se rendre aux toilettes fait bien partie de la nouvelle mise à jour, et non du second DLC du jeu. Dans l'image ci-dessous, on voit toutefois Henry s'affairer en portant son armure intégrale, ce qui ne semble pas très pratique. Il se pourrait donc que Warhorse prévoit de peaufiner encore la chose avant de la rendre publique.

En-dehors du fait de cuisiner des œufs et de soulager Henry, la mise à jour 1.4 de Kingdom Come Deliverance 2 comprend également un tas d'ajustements et de correctifs de bugs à tous les niveaux : combat, interface, quêtes, etc. Enfin, le mode Photo reçoit de nouvelles options de configuration, notamment pour capturer comme il se doit les moments intimes d'Henry au petit coin. Vous pouvez voir tout cela plus en détail via les notes détaillées de la mise à jour sur le site officiel de Deep Silver.

Sources : Deep Silver ; Reddit