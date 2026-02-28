Une nouveauté très attendue débarquera bientôt dans Kingdom Come Deliverance 2. Si elle peut effectivement changer radicalement la façon de jouer, ce n'est pas tout à fait ce que vous espérez.

Si comme plus de cinq millions de personnes, vous avez joué à Kingdom Come Deliverance 2, vous y avez sûrement découvert un grand RPG. Le jeu de Warhorse Studios n'a eu aucun mal à se hisser sur le podium des plus belles surprises de 2025, avec un degré de liberté et un sentiment d'immersion comme peu d'autres jeux en sont capables. Et si vous y avez passé du temps, peut-être que vous espérez pouvoir le redécouvrir un jour à plusieurs. Vous n'êtes pas seul. Il y a même une équipe qui s'est penchée sur la question, et travaille sur un mod multijoueur qui n'en est encore qu'à ses débuts.

Alors attention, une petite mise en garde s'impose. Evidemment, aussi incroyable soit-il, Kingdom Come Deliverance 2 n'est pas prévu pour du multijoueur. Warhorse a conçu son RPG comme une grande aventure solo, qui ne comporte aucune mécanique multijoueur. Ce n'est toutefois pas ce qui va arrêter sa communauté. Effectivement, un message publié tout récemment sur Reddit dévoile une vidéo des prémices d'un mod multijoueur pour le RPG du studio tchèque. Oui, c'est encore un peu bancal.

La vidéo originale publiée il y a trois jours sur Reddit

Kingdom Come Deliverance 2 bientôt jouable à plusieurs ?

La vidéo montre deux joueurs qui se courent après, l'un n'étant même pas encore texturé. On y voit cependant à quoi pourrait ressembler l'exploration de l'univers du jeu à plusieurs. Et très franchement, il y a de quoi s'enthousiasmer. Kingdom Come Deliverance 2 n'étant pas du tout prévu pour être joué à plusieurs, le moddeur (un certain marczukmichal) a dû développer lui-même sa propre infrastructure réseau pour le jeu, et tout cela est toujours en chantier.

Beaucoup de joueurs se posent déjà des questions concernant les cinématiques, les quêtes, ou même la persistance de certains éléments si on y joue à deux. Le deuxième volet de Kingdom Come Deliverance est en effet réputé pour être un jeu "qui se souvient de tout", jusqu'à la plus insignifiante de nos décisions. On se demande donc naturellement ce que ça donnerait si plusieurs joueurs se mettent à gambader à plusieurs.

Toutefois, tout cela pose des bases extrêmement solides pour ce qui pourrait devenir un mod très apprécié. De plus, la prouesse technique force le respect. Le moddeur a déjà mis en ligne un serveur Discord pour discuter avec d'autres membres de la communauté, et partage l'intégralité du code source sur GitHub. Depuis la sortie du jeu, Warhorse Studios se montre très ouvert aux mods et aux créations de la communauté.

Le studio tchèque a même officiellement donné des outils de modding à ses joueurs, et les mods se comptent déjà par milliers sur Internet. Alors il ne fait aucun doute que ce mod multijoueur pourra suivre tranquillement son petit bonhomme de chemin si son créateur souhaite prendre le temps de le développer. Et qui sait, peut-être que l'on pourra parcourir la Bohème à plusieurs dans quelques mois... ou années.

