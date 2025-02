Kingdom Come: Deliverance 2 ne cesse d’impressionner et surtout de surprendre depuis sa sortie. Preuve en est cette nouvelle découverte qui fascine de nombreux joueurs.

Dans Kingdom Come: Deliverance 2, jouer les bandits a ses limites. Si vous pensiez pouvoir piller, tuer et semer le chaos sans conséquence, détrompez-vous. Le jeu ne se contente pas de simples amendes ou séjours en prison. Il propose une sanction radicale.

Une justice impitoyable pour Kingdom Come Deliverance 2

Le monde de Kingdom Come: Deliverance 2 est réaliste et ne laisse pas place à l’anarchie éternelle. Au début, vous pouvez enfreindre la loi sans trop de risques. Mais si vos crimes deviennent trop graves, les autorités ne vous laisseront plus de seconde chance.

Dans une scène impressionnante, Henry, le héros du jeu, est arrêté puis conduit à l’échafaud sous les huées de la foule. La musique s’arrête, la tension monte... et la corde se serre. Un écran noir apparaît avec un message sans appel : "Vous avez été exécuté pour vos crimes." Bref, un vrai bon moyen médiéval pour Kingdom Come Deliverance 2.

Un choix audacieux des développeurs

Rarement un RPG pousse aussi loin les conséquences des actes du joueur. La plupart des jeux proposent des sanctions légères : une dette à payer, un passage en prison, voire une évasion scénarisée. Ici, Warhorse Studios a choisi une approche plus radicale : une vraie fin de partie pour ceux qui dépassent les bornes. Cela renforce le réalisme et l’immersion. Dans Kingdom Come: Deliverance 2, être un criminel est un choix, mais un choix dangereux.

Ce genre de fin prématurée n’est pas inédit. Dans Far Cry 4, patienter quelques minutes au début du jeu permet de le terminer immédiatement. Far Cry 5 et Far Cry 6 offrent aussi des moyens de boucler l’histoire bien plus tôt que prévu. Mais ici, la différence est frappante. Il ne s’agit pas d’un simple raccourci narratif. C’est une punition logique et brutale pour ceux qui choisissent la voie du crime sans retenue.

Source : Bohemia Interactive