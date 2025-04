Il aura fallu sept ans à Warhorse Studios pour concocter la suite de son aventure médiévale à la première personne. C'est en ce début d'année 2025 que les fans ont enfin pu découvrir Kingdom Come Deliverance 2. Depuis, le RPG continue de faire plaisir à sa communauté en accueillant du contenu supplémentaire. Un nouveau particulièrement attendu s'apprête justement à entrer jeu pour vous mettre au défi plus que jamais. Tenez-vous prêts !

Kingdom Come Deliverance 2 va relever le challenge

Ce ne sont pas les cadeaux qui manquent pour Kingdom Come Deliverance 2. Encore en mars, Warhorse s'associait à Twitch pour des drops afin de gâter les joueuses et les joueurs très facilement. Mais ce n'est là qu'un exemple parmi les améliorations que le studio s'attache à apporter au travers des mises à jour qui s'enchaînent depuis février dernier. À titre d'exemple, on sait déjà que la prochaine va faire plaisir à beaucoup de monde grâce à un nouveau mode.

Eh oui ! C'est la semaine du 14 avril 2025 que Warhorse a annoncé vouloir déployer une nouvelle mise à jour gratuite. Celle-ci intégrera enfin un mode que beaucoup avaient déjà apprécié dans le premier Kingdom Come Deliverance et attendaient de retrouver dans cette suite : le mode hardcore. Amateurs de défis corsés, c'est à vous qu'il s'adressera.

Ce nouveau mode de Kingdom Come Deliverance 2 va vous immerger encore plus profondément dans l'aventure du jeune Henry. Le but est de vous proposer une interface minimaliste pour que vous vous orientiez à l'aide de vos sens. Cela veut dire qu'il n'y aura plus d'indicateurs de position, à commencer par l'icône du joueur sur la carte. Même les directions cardinales seront supprimées. Dès lors, tout reposera sur votre sens de l'observation pour avancer. Repérez la végétation, apprenez à vous guider grâce aux étoiles, vivez la vie d'un vrai chevalier.

Qui plus est, vous aurez la possibilité d'ajouter des malus physique à votre personnage. Cette fonctionnalité parlera particulièrement à celles et ceux qui voudrait encore augmenter la difficulté. Ainsi, Warhorse Studios a pensé ces ajouts pour répondre aux attentes des joueuses et joueurs qui recherchent une expérience réaliste dans la Bohême médiévale de Kingdom Come Deliverance 2.